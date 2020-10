Voto de castigo contra quien ‘traicione’ al campo, advierte la Caades

Guasave, Sinaloa.- Ya no se vale decir que están con el campo, pero a la hora de las decisiones voten en contra del sector, manifestó Gustavo Rojo Plascencia. El presidente de la Caades detalló que en este punto los productores estarán muy atentos del sentido de la votación de los legisladores federales en cuanto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021.

El líder detalló que aunque no quieren llegar a este punto, y no desean adelantarse a los hechos, de ser necesario aplicarían el voto de castigo en el próximo proceso electoral.

Creo que como lo he dicho varias veces, estamos en una etapa y en un tiempo muy interesante en el que los productores van a estar vigilando con lupa a la hora de la votación de este presupuesto para ver qué legislador está con el campo y quiénes no, ya no se vale el ‘estamos con ustedes’ y que a la hora de la hora votan por acciones que van en contra de las condiciones de la actividad. Va a estar muy cerca el cobro de factura”, advirtió.