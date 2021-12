Ya están listas las siembras en el valle de Piaxtla, el semillero de San Ignacio, Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- Agricultores del ejido de Piaxtla de Abajo, en San Ignacio, Sinaloa, se encuentran muy positivos ya que terminaron su siembra con optimismo, esperando que haya una buena comercialización.

Carlos Manuel Noriega Arellano, presidente del comisariado del ejido Hacienda de Piaxtla, señaló que empezaron muy bien gracias a la humedad que había en la tierra por las abundantes lluvias pasadas, lo que representó un gran ahorro para los ejidatarios, pero por el lado de la compra de insumos si se vieron afectados, ya que estos aumentaron en un 300 por ciento, pues la tonelada de fertilizante lo estaban comprando en 7 mil 500 pesos y ahora el costo se elevó hasta 20 mil pesos, esto señaló se debe a que debido a la pandemia los fletes marítimos aumentaron el precio ya que muchas embarcaciones pararon actividades.

Está alza se verá reflejada en los altos costos de la semilla que va a pegar fuerte en el bolsillo de las familias, expresó. Indicó que el gobierno no ha intervenido para gestionar un buen precio por tonelada.

En Piaxtla, existen 243 ejidatarios, pero no todos siembras sus tierras, sino hay muchos que al no tener créditos abiertos o efectivo para la inversión, optan por rentarlas, algunas otras no se siembran porque sus propietarios son muy grandes de edad, otros porque ya murieron y los hijos se dedican a otras actividad.

Además la siembra de fríjol era el fuerte de antes, pero muchos optaron por el maíz, por lo que ahora el 90 por ciento es este cultivo.

Los productores coinciden en que estas tierras son las más ricas del municipio en minerales, pues una hectárea puede dar hasta 16 toneladas de maíz de primera calidad el cual se exporta al centro del país principalmente.

Por último, Jesús Reynaldo Rodríguez Ibarra, secretario del ejido añadió que el gobierno federal estableció un nivel de pago por tonelada de maíz a 6 mil 60 pesos más 150 del flete, pero que este precio no es suficiente para sacar la inversión y que les quedé un margen de ganancia.