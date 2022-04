Ya siente Estrada Ferreiro la guillotina sobre su cuello con juicio político

Piensa Estrada que su suerte ya está echada. Prácticamente con la “guillotina” encima se siente el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, luego de que el Congreso local pusiera en marcha el proceso de juicio político en su contra, tan es así que ayer aseguró que “la decisión ya está tomada” y es en su contra, por lo que solo están siguiendo el curso legal. Incluso advirtió que en el Congreso ya están ofreciendo su cargo a los legisladores y aseguró que él sabe de al menos ocho personajes a los que les han ofrecido relevarlo o los han amenazado para que voten en su contra, aunque no quiso revelar nombres ni mostró evidencia. El alcalde insistió que con la votación realizada el 22 de abril, en la que fue avalado el inicio del proceso en su contra, el Legislativo estatal faltó a la democracia al recurrir a sobornos y amenazas para que avalaran la decisión, y a ello atribuyó el retiro de celulares y la realización de la sesión secreta. Hoy vence el plazo para que el Poder Legislativo notifique a Estrada Ferreiro del proceso en su contra, aunque hasta ayer no había recibido nada, por lo que aún, dijo, no sabe de qué forma podrá hacer uso de recursos legales para defenderse. El presidente municipal espera ser notificado personalmente y no que le tiren el documento “al río o a la puerta del ayuntamiento en la noche” o a su casa, porque no se va a enterar. “Yo espero que por lo menos para eso sean decentes y hagan las cosas correctamente”, reviró. Y aunque hasta este martes el alcalde no había sido notificado sobre el inicio del proceso de juicio político en su contra, desconociendo con ello las acusaciones de manera formal, ya suenan algunos nombres de personajes que estarían en la lista de prospectos para relevarlo si así se determina, y entre ellos aparecen los legisladores morenistas Jesús Ibarra, Feliciano Castro, Pedro Alonso Villegas Lobo, Marco Antonio Zazueta y Serapio Vargas, además de Graciela Domínguez, titular de SEPyC. Hasta ayer por la tarde, los documentos de la notificación seguían en proceso de foliado.

Cacería en el Congreso de Sinaloa. Molestos en el Congreso por la exhibida que los medios les dieron luego de la sesión secreta del pasado viernes para aprobar el inicio de juicio político contra el presidente municipal de Culiacán, trascendió ayer que en una acción por demás injusta quienes mandan en la “casa del pueblo” descargaron su coraje contra una trabajadora con discapacidad y al menos 20 años de servicio, quien fue removida de su responsabilidad y enviada al área de archivo, pues erróneamente la culpan de haber filtrado información a los medios, cuando los propios legisladores saben que esta persona no hizo nada indebido, pues fueron ellos mismos quienes se encargaron de enterar a los reporteros off the record. De acuerdo con las versiones, el único error de la trabajadora fue haber encendido una grabadora en esa sesión de la que sus superiores no le informaron que era secreta, por lo que una vez que la activó, salió del recinto y ya no la dejaron entrar. Y cuando encontraron la grabadora, que era su herramienta de trabajo, arremetieron contra ella y la acusaron de haber sido quien filtró información. Al final la orden fue confinarla al archivo. Lo que no precisan es si la decisión fue del secretario general del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, o él solo fue el instrumento para castigar a quien solo hizo su trabajo.

¿Convertirlo en mártir? Sergio Torres Félix se subió de nuevo ring en el que ya pelean el gobernador Rubén Rocha Moya, los diputados de la 64 Legislatura local y el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, y aseguró que en el caso del juicio político contra este último “ya hay luz verde” para lograr su desafuero. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano señaló que a pesar de que el mandatario estatal niega estar detrás de este proceso, está metido “hasta el cuello”, por lo que recomendó a los diputados locales tener mucho cuidado en el procedimiento y legalidad para no terminar convirtiendo al alcalde de Culiacán en un mártir. También cuestionó lo escandaloso que ha resultado esa sesión secreta en la que se aprobó el inicio del proceso.