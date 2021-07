"Ahora las mujeres tomamos la decisión"; joven de 21 años se liga las trompas de Falopio y recibe críticas

Colombia.-Una joven residente de Colombia se volvió viral en redes sociales tras anunciar a través de su cuenta de Tik Tok que se ligó las trompas de Falopio, ocasionando que miles de usuarios criticaran la decisión de postergar el querer tener hijos a la edad de 21 años.

Los videos fueron compartidos por la usuaria de Tik Tok, Spanic Pavas quien describió que haberse ligado las trompas de Falopio, era una de las decisiones más importantes de su vida.

"Me ligué las trompas a los 21 años, porque sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos", mecionó, Spanic Pavas en un video de Tik Tok.

Si bien la decisión fue celebrada por muchas mujeres hubo quienes criticaron fuertemente la disposición de la influencer de no querer tener hijos, especialmente a una edad tan joven.

"Primero vive y ten una relación estable para que veas si quiere tener eso en tu vida", "llegará el día en que muy en el fondo te arrepentirás", fueron algunos de los comentarios que usuarios vertieron en redes sociales.

Mientras que otros en su mayoría mujeres aplaudieron la valiente decisión de la colombiana y incluso pidieron que diera más información de cómo fue todo el proceso de la operación.

Sin embargo, la polémica no acabó ahí, ya que fueron cientos los comentarios que aseguraban que era una decisión errónea y seguramente se arrepentiría por haberse ligado las trompas.

"La verdad me asombra, me asombra que la mayoría de estos comentarios son de parte de los hombres. Y yo les voy a decir por qué. La mayoría de los hombre son los que quieren ser papás, y ahora, muchas de las mujeres son las que tomamos la decisión de no ser mamás ", respondió Spanic a un comentario y añadió que el video que aunque fue muy criticado hubo más de cuatro mil comentarios pidiendo información de cómo fue el proceso.

