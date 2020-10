Among Us es uno de los juegos más virales en la actualidad, y tiene una variedad de trucos que puedes implementar para ganar siendo impostor o para descubrir al impostor, el cual es requiere de lógica y atención.

Si eres de sus jugadores habituales y ya hasta se te hizo vicio jugar Among Us, te decimos cómo descubrir al impostor, y cómo evadir la muerte siendo tripulante y ganar el juego. Si aún no has jugado este juego de muerte, misterio y drama, te invitamos a descargarlo a través de la Play Store o App Store totalmente gratis y sin suscripción.

1. Atención en cámaras o comunicaciones

Para descubrir al impostor tienes que estar bien atento y usar la sala de comunicaciones del juego, como las cámaras, o los signos vitales si estás jugando en el modo Mira HQ, en el mapa Polus las cámaras tienen mucho más zoom y puedes notar mejor si matan a alguien.

Por ejemplo, si un jugador está detrás de otro, y de repente uno de estos muere, lo más seguro es que el impostor sea del que vaya junto con él. También si estás viendo los signos vitales, y de repente alguien muere y enseguida alguien reporta, ese es el impostor porque estaba muy cerca del cuerpo.

2. Observa las tareas de los demás

Debes observar las tareas que hagan, si un jugador permanece muy poco tiempo en una que es de largo tiempo como la descarga de datos, o permanece mucho tiempo en un lugar donde apenas se tardan 10 segundos, ese puede ser el impostor que está simulando hacer las tareas.

Si estás en un juego en donde hay más de un impostor, pon atención a los votos, ya que los impostores tienden a votar juntos para matar a alguien en específico. Por lo que si notas que siempre hay dos personas que votan al mismo tiempo en cada ronda, esos dos pueden ser los impostores.

3. Aprieta el botón rojo al final

Si quedan pocos jugadores, y aún quedan dos impostores, puedes presionar el botón e insistir en que alguien es si has notado que no hace tareas y que podría ser el impostor. Así puedes ganar el juego.

4. Si siempre están juntos pueden ser impostores

Por lo general cuando hay dos impostores, estos se ayudan, y pueden matar juntos en forma de "sándwich" o los dos matan a uno al mismo tiempo. Si notas que siempre dos andan juntos, estos pueden ser los impostores.

Among Us es un juego muy fácil de jugar, en el que se requieren 10 jugadores como mínimo para empezar una sala con dos impostores, por lo que si quieres divertirte por un buen rato, te recomendamos este videojuego que puede ser descargado en tu celular o en tu computadora a través de la plataforma Steam.