“¿Qué me darás a cambio?”: Mujer denuncia acoso de policía vial de Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes.- Un policía vial de la capital hidrocálida presuntamente acosó a una mujer cuando ella se estacionó afuera de una escuela; la víctima denunció la situación en redes

Una mujer denunció que sufrió acoso por parte de un policía vial en la capital de Aguascalientes, afuera de la preparatoria Madero Plantel 2.

La mujer aseguró que el oficial le dijo cosas en doble sentido, situación que la desconcertó.

“Le pregunté si había problema en quedarme ahí, que no tardaría mucho y me dijo ‘pues te la voy a meter’, juro que en ese momento no agarre la onda y le dije ‘¿Cómo?’ él me contestó ‘sí, te la voy a meter o sea te voy a poner infracción’, le dije que no me tardaría mucho que solo iba a recoger algo rápido”, cuenta la mujer identificada en redes como Aylin Reyes.

Sin embargo la situación no paró ahí sino que el oficial le hizo insinuaciones a cambio de no infraccionarla.

“Después me contestó ‘¿Qué me darás a cambio?’, pensé que quería dinero y le dije , que no tenía y sólo le iba a dar las gracias, me dijo "no me refiero a eso,quiero algo más, podrías llevarme a un café ¿o estás casada?’, le contesté que sí estaba casada porque ya me había asustado y estaba muy oscura esa calle”, aseguró la mujer.

El hombre incluso le dijo que no importaba que estuviera casada, que podrían ir los tres al café, la mujer pudo alejarse del lugar luego de la incomodidad causada por los comentarios del policía quien además le miraba el cuerpo de forma insistente.

Aylin cuenta que posteriormente intentó confrontar al policía en compañía de su hermana mayor y su abuelo, sin embargo el hombre ya se había retirado.

Sin embargo la mujer cuenta que al día siguiente el mismo hombre acosó a su hermana menor haciéndole comentarios de sus piernas, la invitó a salir y le dio su número de celular, por lo que Aylin publicó la foto de perfil del Whatsapp del sujeto, comentando la situación de acoso que vivió.