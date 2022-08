Usuaria de inDriver denuncia que chófer le ofreció dinero a cambio de 'cachondeo' en Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes.- Una usuaria del servicio de transporte de plataforma inDriver, denunció a través de redes sociales que un conductor le ofreció dinero a cambio de 'un buen cachondeo’, esto ocurrió en Aguascalientes.

El sujeto identificado como Luis Ángel le mandó mensajes antes de llegar por ella en los que le ofrecía 700 pesos y no pagar su viaje a cambio de un ‘cachondeo’, la usuaria relata que se negó, canceló el viaje y reportó al conductor.

La plataforma aseguró que bloqueó el acceso al conductor y pidieron disculpas por el acoso que recibió la mujer.

La víctima, identificada como Eli Lozano, lamentó que este tipo de situaciones ocurran sin embargo decidió publicar la situación para reclamar su derecho a trasladarse segura en su ciudad.

“Esto lo hago porqué nadie va a quitarme la seguridad de salir y poder regresar a mi casa segura, de andar en las calles de mi ciudad y sentirme completamente segura como siempre lo he hecho. No quiero perder ese derecho y sobre todo no quiero que a nadie más este engendro les haga algún ofrecimiento de este tipo”, aseguró Eli.

La mujer aseguró que hubiera sido lamentable que la situación de acoso, escalara.

“Afortunadamente a mi me envío mensaje antes de llegar y supe como reaccionar, pero si esto lo hubiera hecho al estar ya en el auto que hubiera pasado, tal vez la historia sería otra, (obvio con el tipo golpeado y como les dije a mis amigas, con el tacón de mi zapato enterrado en alguna parte de su cuerpo)”, sentenció.

Agregó que espera sea cierto el sujeto fue dado de baja, para que otras mujeres no vivan esta situación.

