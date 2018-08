Sin conscientizar por completo. Al parecer de la población angosturense que acostumbraban tirar sus desechos en el basurón de Alhuey, algunos como que todavía no son conscientes de que dicho espacio ya fue clausurado, y aproximadamente a tres meses de que esto ocurriera, hay personas que aún buscan tirar sus desechos en ese sitio, según ha comentado el director de Obras y Servicios Públicos de Angostura, Heriberto Mascareño Camacho, pues mientras se esmeran en limpiar los basurones del municipio, a la gente le hace falta cultura por mantener limpias sus localidades y caminos.



Pueden estar tranquilos. Quienes llegaron a calmar las aguas al Pueblo Mágico de Mocorito fueron el secretario de Turismo del estado, Marco Antonio García Castro, así como la encargada de Desarrollo de Turismo, Teresa Letamendi, pues se decía que el título de la localidad estaba en riesgo al estar en puerta un proceso de certificación en el que se verificará que se cumpla con los lineamientos al igual que se hará con los otros Pueblos Mágicos en la entidad. Pero de que muchos se asustaron, se asustaron.



Otras opciones. Debido a la baja captación de agua en las presas del centro y sur del estado los productores tendrán que voltear hacia otras opciones para sus cultivos, pues se buscará que se requiera una menor cantidad de agua para los riegos y el maíz no sería recomendable en este caso, y es que las precipitaciones pluviales no han sido como el gremio agrícola hubiera querido, pues a decir del presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Samuel López Angulo, hay muchos factores qué analizar para poder definir un plan de trabajo, pues a pesar del plan para el combate de la sequía, asegura que esto debió haberse puesto en marcha desde el pasado mes de mayo.

Algo se deberá hacer. Donde urge que se pongan manos a la obra para reducir los accidentes viales es en la carretera México 15 a la altura del poblado San Rafael, en Guasave, y es que según la gente, en ese tramo carretero es difícil cruzar para los peatones debido a la casi nula iluminación, pues a pesar de los reductores de velocidad, muchos vehículos hacen caso omiso y circulan a altas velocidades. El más reciente caso que se registró fue la noche del pasado lunes, donde un joven perdió la vida al ser arrollado, y mientras se llevaban a cabo las diligencias, los comentarios entre los curiosos no se hicieron esperar, bajo argumentos de que en las últimas semanas ya hubo varios atropellados ahí.