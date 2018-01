Ejército zapatista va en apoyo de Marichuy

CHIAPAS.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) pidió al Concejo Indígena de Gobierno (CIG), integrado por representantes de los grupos originarios, a organizarse para que la vocera María de Jesús Patricio Martínez, realice su gira por territorio mexicano en próximos meses, “aun cuando no alcance las firmas” que permita su registro como candidata ante el Instituto Nacional Elecotral (INE), para el proceso electoral de julio.

Al cumplir 24 años de su alzamiento armado, el Subcomandate Moisés, leyó un pronunciamiento de la comandancia general del EZLN, donde expuso que una firma o apoyo para conseguir el registro de una candidatura independiente ante el INE “no es la que lucha, no es la que nos va a organizar; somos nosotras y nosotros los que tenemos que escucharnos, conocernos y de ahí”, ver “qué camino seguir”.

María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy.

“Por eso ayudemos y apoyemos a la compañera Marichuy con el Concejo Indígena de Gobierno”, pidió Mosiés en su mensaje que leyó en el centro del poblado de Oventic, ante cientos de bases de apoyo del EZLN y visitantes.

Dijo que en estos meses que Patricio Martínez ha buscado su registro como candidata independiente a la presidencia de la República, muchas personas se han mofado de ella, al decir que “no sabe gobernar” y que “no va dar nada” de dádivas como los demás partidos políticos.

Ante esto Moisés preguntó:¿Qué les han dado los gobiernos del PRI y del PAN? ¿Qué no han hecho matanzas, corrupciones, malas decisiones? ¿Dónde está eso que dicen que sólo saben gobernar los que tienen estudios? ¿No alcanzan a ver esto?”.

Y estes es el mensaje que quiere decir Patricio Martínez, que ha pedido “que nos organicemos en el campo y la ciudad” y que se unan indígenas y no indígenas, para que vean “de que tamaño es lo que nos ha pasado con estos gobiernos malos”.

Acompañado de líderes indígenas de Los Altos, Moisés recordó que en 1994, durante la Convención Nacional Democrática (CND), que se llevó a cabo en la comunidad de Gudalupe Tepeyac, en el municipio de Las Margaritas, los zapatistas dejaron “bien claro”, a las organizaciones que impulsaban un nuevo Constituyente y una Carta Magna, que ellos podían hacerse a un lado, si “nos mostraban que hay otro camino para que nos derrote nuestro ser armado”.

Pero 24 años después, esas organizaciones, activistas, líderes e intelectuales, “no nos han mostrado ese otro camino para derrotar al sistema de muerte y destrucción que es el capitalismo”.

Hoy los zapatistas no les da pena apoyar a Patricio Martínez en sus búsqueda por conseguir el registro de una candidatura independiente a la presidencia de la República, “porque lo sabemos bien que no están buscando el poder o tener cargo, sino que su trabajo es llevar el mensaje de que hay que organizarse para la vida. Así de claro”.

“Y claro que hay algunas y algunos mentirosos que andan diciendo que ya somos electoristas. Es una vil mentira y son personas castellanos que saben leer y escribir, pero que no leen o que salen con sus mañas de mentirosos. Qué lástima, que pena que no tienen entendimiento y no tienen vergüenza”, expulso el zapatista.

Luego calificó al presidente Enrique Peña Nieto, como “cínico, inepto y sinverguenza”, que “se cubre con los otros igualitos que él”.