Encima para elección federal y registro de aspirantes

Contra reloj. Los tiempos electorales están encima. Muchos se han centrado a lo que es el proceso de elección, registro y precampaña de aspirantes presidenciales. Morena y PRI van en tiempo. Esperan el 3 de diciembre para registro de aspirantes. El 5 el dictamen de aceptación. El 13 solicitud de registro de coaliciones y del 14 de diciembre al 13 de febrero la precampaña. Pero pocos han mencionado los plazos establecidos por el INE para la elección, registro y precampaña para aspirantes a senadores y diputados federales. Todas tienen plazos diferentes. Para el Senado, las convocatorias deberán de lanzarse a más tardar el 7 de diciembre. Y el 17 se dará el registro. Para diputados federales será el 12 de diciembre el lanzamiento de la convocatoria y para el 27 el registro de aspirantes. Tanto para senadores como para diputados federales, el plazo para registro de coaliciones será el 13 de diciembre. Las precampañas internas para aspirantes al Senado arrancan el 29 de diciembre, mientras que para diputados federales el 3 de enero. Los tiempos están encima. Morena y el PRI van en tiempo en el caso de la candidatura presidencial. El Frente por México, donde están PAN, PRD y MC tendrán que acelerar sus tiempos. De lo contrario entrarían en un desfase delicado con riesgo de que el Frente se desaparezca y cada partido busque por separado la posición presidencial. Los tiempos para la selección, registro y precampaña para alcaldes y diputados locales son diferentes al federal. El 13 de enero habrá de solicitarse el registro de convenios de coalición. Ese mismo día arrancan las precampañas para la selección interna de candidatos y termina el 11 de febrero. El 13 de enero, quienes aspiren a reelegirse o tengan un cargo público deberán de solicitar licencia para retirarse a competir en las precampañas. Para el 1 de abril se deberá de dar la separación de los cargos públicos.

Se amparan contra obra. La polémica sobre la avenida Bahía, que se construye atrás de la zona hotelera, llegó a los juzgados. Ayer, el Juzgado Octavo otorgó el amparo 932/2017, promovido por María de los Ángeles Preciado Viera a través del despacho Álvarez y Asociados, para que se garantice que la construcción de esa nueva avenida no afecte las áreas verdes, fauna y flora de la zona conocida como laguna Del Camarón. La expedición del amparo obligará a las autoridades tanto municipales, estatales y federales a responder las exigencias que estableció el Juzgado Octavo de Distrito al otorgar el amparo. De acuerdo con la resolución del juez, no se trata de impedir la realización de la obra. Lo que se busca es que se garantice que no se dañará la zona.

Hoy cambio militar. En medio de un total hermetismo, hoy se realizará el relevo del comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, y que cubre los estados de Durango y Sinaloa. El general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes ni siquiera duró en el cargo un año, pues asumió la comandancia el 2 de diciembre del 2016. Relevó en el cargo al también general Alfonso Duarte Mújica. Al cambio de mando militar, que habrá de realizarse en las instalaciones de la Tercera Región Militar, asistirán los gobernadores Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, y José Rosas Aispuro, de Durango. Respecto al relevo del general Bernal Reyes, oficialmente no se ha anunciado. A la ceremonia no se invitó a medios.