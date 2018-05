Conflictos personales. La decisión que tomó el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), Gabriel Ballardo Valdez, de expulsar de la organización sindical a su predecesor Armando Heráldez Machado, se dice que le traerá consecuencias, y según nos adelantan fuentes al interior del Partido Revolucionario Institucional, serán grandes, a menos de que arregle las cosas. Ballardo Valdez prácticamente ha sido vetado por los candidatos priistas, que mejor prefieren tenerlo lo más lejos posible para que no los afecte; incluso, hay muchas voces que le han pedido que renuncie a su candidatura como suplente y deje de hacer campaña con ellos. Al interior del Stase crece la presión para que Ballardo Valdez renuncie a su candidatura o a la dirigencia del sindicato porque lo han acusado de haberlos abandonado, y que no los defiende, como al parecer ha ocurrido en la Fiscalía General, la Universidad Autónoma de Occidente y el Hospital Pediátrico.



Viajeros. Los diputados locales realizaron ayer una sesión exprés, sin muchos temas por discutir, y prácticamente solo acudieron para cumplir el trámite de sesionar, porque ayer por la tardar partieron rumbo al vecino estado de Nayarit, donde participarán en la sesión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), que será hoy y mañana. Por la cercanía del evento, y para no ser blanco de críticas, el Congreso del Estado no gastará un solo peso, según informó el secretario general, Simón Betancourt, por lo que los 31 legisladores que acudirán cubrirán sus gastos con recursos propios; mientras que los gastos de hospedaje y alimentación los cubrirán los organizadores.



Estructura. Luego de casi tres meses después de permanecer sin presidente por la renuncia de Renato Ocampo Alcántar, que el 8 de febrero rindió protesta como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Fundación Colosio de Sinaloa ya tiene nuevo titular con Sergio Jacobo Gutiérrez, quien ha vivido un subibaja en el escenario político en los últimos meses. Durante un año fue el jefe de la Oficina del Gobernador, cargo que dejó para registrarse como candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 10; pero tuvo que declinar para dejar el espacio al alcalde con licencia de Navolato, Rigoberto Valenzuela Medina. Como premio de consolación fue incluido en la posición dos de la lista estatal de aspirantes a diputados locales por representación proporcional, y aunque no tiene seguro su arribo al Congreso del Estado, lo perfilan como el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRI en la próxima legislatura. Y ahora, en su nuevo papel, se suma a la estructura partidista, con la encomienda de hacer ganar a José Antonio Meade, con el apoyo de los tres partidos que lo postulan: PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.



En espera. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN deberá resolver, y pronto, la reposición de las candidaturas de las regidurías por el principio de representación proporcional de Culiacán y Mazatlán, donde fueron bajados Eusebio Téllez y Alejandro Higuera. Una parte del panismo sinaloense, en especial los que son cabeza de grupo que no fueron favorecidos con alguna pluri, luce desanimada y no se ve dispuesta a involucrarse en las actividades de campaña, por eso la coalición PAN-PAS-MC-PRD no ha mostrado su potencial, que bien podría comenzar a caminar a partir del 15 de mayo que inicien las campañas a presidente municipal y diputado local. La competencia será cerrada en varios distritos y municipios.



Olla de presión a punto de explotar. Nos dicen que en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hay un servidor público del cual decir que nadie quiere es poco. Y que señalan que desde que llegó no ha hecho otra cosa que tratar de mala manera no solo a la gente a su cargo, sino a todos con los que tiene relación. Aseguran que perdió el piso, que tiene una forma intratable y se siente con más power que el mismo secretario general de Brigada DEM, Genaro Robles Casillas. En su oficina y pasillos, los gritos y las amenazas de despedir a todo mundo es cosa de todos los días, pero ya varios empleados se están uniendo para que esto termine, y pronto habrá noticias. Al tiempo.