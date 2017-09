La actriz Juliana Galvis, muestra sus golpes ante el sismo

La reconocida actriz colombiana Juliana Galvis, resultó lesionada luego del terremoto de 7.1 que devastó a México durante el mediodía de este martes 19 de septiembre de 2017, precisamente en el aniversario 32 del terremoto de 1985, que también causó cobró vidas humanas.

POR FIN calorcito veraniego en Mexico!!! Sol solecito Una publicación compartida de Juliana Galvis (@julianagalvisv) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 11:34 PDT

Juliana Galvis quien asegura que la ciudad está hecha un caos luego del desastre natural, publicó por medio de sus redes sociales un video en el que se puede observar los morenotes que sufrió en el rostro a causa del temblor.

“Estamos bien. Yo tengo heridas leves; pero Agatha, Pedro y mi mamá están bien. Estoy tratando de llegar a la casa. La ciudad está hecha un caos. Recen por nosotros”.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, se ve le golpeada y con un poco de sangre en su rostro. También menciona: “a todos los que me han escrito no puedo gastarme la pila, no sabemos que vaya a seguir pasando, esperemos que nada. Tuve algunas heridas en las piernas”.

Estamos bien! yo tengo heridas leves, pero agatha, pedro y mi mamá están bien. estoy tratando de llegar a la casa. La ciudad está hecha un caos! Recen por nosotros Una publicación compartida de Juliana Galvis (@julianagalvisv) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 12:44 PDT

“Nuestro Consulado en Ciudad de México, que mantiene contacto con las autoridades del país centroamericano para actuar de manera oportuna en caso de afectación a connacionales, activó sus canales de atención para asistir posibles emergencias de colombianos y se encuentra atento a cualquier solicitud”, aseguró mediante un comunicado la Cancillería colombiana.

Y luego de esta terrible experiencia, la actriz publicó un largo mensaje en sus redes sociales, donde da gracias a todos por sus oraciones.

Asimismo publicó una serie de fotografías de cómo quedó el lugar donde estaba grabando.

“Hoy SOLO puedo decir GRACIAS, GRACIAS a todos por sus oraciones, sus palabras de aliento, su solidaridad, ayer fue uno de los días más duros y angustiantes de toda mi vida. 4 horas intentando llegar a donde estaban mi hija y mi familia, 4 horas de caos en las calles, caminando, pidiendo ayuda para llegar, sin saber qué hacer.

#FuerzaMéxico Es el momento más indicado para estar más unidos, no solo como familia, sino como verdaderos mexicanos, como verdaderos seres humanos México mantente fuerte, solidario, optimista Canta México...canta y no llores que mañana nos espera mucho por que luchar para SEGUIR DE PIE!! Una publicación compartida de Debate Show (@showdebate) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 10:53 PDT

Así quedó la casa donde estábamos grabando, estos fueron los escombros que me cayeron encima, hoy al pensar todo con más calma, me siento afortunada, creo que Dios y la virgen me cubrieron al momento de mi salida, es la única explicación que tengo a mis "raspadas", hubiera podido quedar sin duda alguna aplastada debajo de todo esto que empezó a caer mientras yo intentaba llegar a la calle. Hoy solo puedo pedir que sigan orando por nosotros, que nos ayuden a ayudar, hoy México necesita nuestra solidaridad y nuestro amor.

#MexicoLindoYQuerido estamos contigo”.