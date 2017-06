Les cambiaron a sus bebes en hospital de Toluca

En 10 En Punto, noticiario de la periodista Denise Maerker, este viernes se presentó la historia de dos familias a las cuales les intercambiaron a sus hijos en el Hospital Materno Infantil de Toluca, Estado de México.

Las dos parejas cuidaron a los niños durante más de un año, hasta que fueron notificados de la situación.

El equipo de Maerker entrevistó a uno de los ciudadanos afectados, quien declaró que "Hasta ese momento, nunca tuvimos dudas respecto a la paternidad de nuestro hijo".

El entrevistado contó que en 2013 "después de que la otra pareja comprobara que no eran padres biológicos de su hijo, policías judiciales del Estado de México llegaron a su domicilio y le explicaron la situación".

En una nota periodística del espacio de Noticieros Televisa se explica que "las pruebas de ADN corroboraron que las familias no tenían relación genética con sus hijos y por orden de un Juez, cada niño fue entregado a su madre biológica".

EL ACUERDO

Ambas familias decidieron hacer el cambio inmediatamente: "Mi esposa consideró que los lazos se estaban haciendo más estrechos, siento que iba a ser más doloroso; entonces, se decidió por el bien de los menores y por el bien de las familias porque finalmente nosotros no teníamos por qué estar en una lucha legal", explicó uno de los padres afectados.

Las dos familiares demandaron al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), y luego de tres años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Instituto indemnizarlas.

No obstante, el entrevistado aseguró a 10 En Punto que su prioridad no es la indemnización no es su prioridad, sino que el personal del Hospital Materno Infantil sea sancionado: "No lo hicimos por la cuestión económica, lo hicimos clamando justicia.

A CUATRO AÑOS

A pregunta expresa, la víctima confirmó que las dos familias siguen en contacto: "Lo más importante es que los niños, en ambas familias, han recibido amor y es algo que ha ayudado para que no resientan el cambio".

Con información de: El Universal.