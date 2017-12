Mi amor por la ópera se lo debo a mi padre

Mazatlán. Con 33 años, la mezzosoprano Rosa Ilithya Asunción Muñoz Flores ha sobresalido en el peculiar mundo operístico. Recientemente estuvo interpretando a Azucena de Il Trovatore. En una enriquecedora entrevista con EL DEBATE, la destacada mexicana comparte detalles sobre su carrera y los proyectos que le depara el próximo año.



¿Cómo nace el gusto por la ópera?

Gran parte de mi amor por la ópera la debo a mi padre, fue melómano, ferviente admirador de Mozart. Lo recuerdo sentado por las tardes en la sala de mi casa leyendo y disfrutando de esta hermosa música, mientras yo corría y jugaba por ahí.



¿De todos los personajes que ha interpretado cuál le ha costado más trabajo y porqué?

Yo creo que Azucena de Il Trovatore, de Verdi, ha sido el personaje que más trabajo me ha costado, esto debido a su sicología tan compleja y a su línea de canto tan exigente, me preparé mucho para este personaje; poder cantarlo me dejó demasiado.



¿Cuál es su ópera favorita?

Es un poco difícil tener una ópera favorita habiendo tantas obras extraordinarias, sin embargo, una de mis predilectas es Werther, de Jules Massenet, me gusta todo de ella, la música, el idioma, la trama, realmente sueño con cantarla, con ser Charlotte, espero lograrlo este 2018, ya estoy en pláticas para hacerlo. Ojalá se pueda concretar!



¿Cómo ve las nuevas generaciones en la ópera?

Sin duda alguna la ópera es un género que sigue vigente y me da mucho gustó darme cuenta que cada vez son más los jóvenes que se interesan en aprender este arte, en preservarlo. Hoy en día existe una gran cantidad de herramientas disponibles para que los nuevos talentos surjan con propuestas cada vez más creativas.

¿Con qué proyectos termina el 2017?

Cerré este año con dos grandes galas, una por parte de la SAS, que fue presentada en Culiacán y Los Mochis, a cargo del director Miguel Salmón del Real, y la última en La Paz, Baja California Sur, bajo la dirección musical del maestro Jozef Olechowski, ambos eventos estuvieron llenos de buena música y mucha concurrencia, ha sido un buen cierre de año para mí.



¿Con qué maestros estás educando tu voz?

Desde 2015, el maestro Enrique Patrón de Rueda se ha convertido en mi guía.



¿Existe la competencia en la ópera?

Pienso que en cualquier negocio existe, sin embargo, yo prefiero no pensar en ello, mucho de lo que hace que avances en esta carrera es que centres tu trabajo y energía en ti, sin estar volteando a los lados, que tú seas tu propia competencia, que busques superarte a ti mismo día con día!



¿Qué proyectos tiene para el 2018?

Por lo pronto, tengo agendado en febrero un concierto radiofónico para Radio UNAM, con la soprano Andrea Cortés Moreno; una novena de Beethoven en abril y una Mulata de Córdoba para agosto.