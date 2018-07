Piden dinero a nombre de morena a cambio de acceder a apoyos sociales

Guasave, Sin.- Representantes de Morena en el municipio se deslindan del actuar de individuos que solicitan dinero a los ciudadanos a cambio de inscribirlos en supuestos padrones de beneficiarios de apoyos sociales.

En comunidades como Corerepe y El Cerro Cabezón han denunciado esta práctica.

Desconocimiento

Jocelyn Hernández Jiménez, enlace distrital de Morena, indicó que han detectado tanto a personas ajenas como a militantes que están incurriendo en estas prácticas.

“Básicamente lo que queremos es hacer del conocimiento público que nosotros no pedimos dinero a cambio de acceder a algún programa. Hay que recordar que además aún no somos gobierno y aunque en efecto vamos a integrar un padrón de personas que requieren apoyos no se va a pedir nada a cambio.”

Detalló que hasta el momento los señalamientos han sido únicamente testimoniales, sin embargo buscarán acercamiento con quienes han sido acusados de realizar estas acciones y que son conocidos dentro de la militancia.

“Con algunos ya hemos hablado, con otros no hemos tenido el acercamiento y hay otros que no son para nada cercanos ni han colaborado con nosotros.”

El monto que les han reportado que solicitan por inscribir a cada “beneficiario” es de 100 pesos.



Llamado

Por su parte, Luis Humberto Rubio, quien funge como enlace provisional del partido en Guasave, realizó un llamado a los ciudadanos para que en caso de encontrarse frente a una situación de esta naturaleza lo reporten ante los representantes, y si tienen oportunidad que busquen tomar evidencias para proceder legalmente.

“Como hasta el momento los señalamientos que nos han hecho llegar han sido únicamente testimoniales, no podemos proceder de manera legal o tomar acciones más duras, por eso le pedimos a la ciudadanía que nos apoye tomando fotografías o videos o cualquier tipo de evidencia que nos sirva para poner un alto a estas prácticas y que no sigan aprovechándose de la necesidad de la gente.”