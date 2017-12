¿Quiénes ahorran más, los hombres o las mujeres?

México.(POR: América Armenta) - La población mexicana carece de cultura del ahorro, mismo que se utiliza básicamente en alguna urgencia económica.

El 90.7 por ciento de los hombres y el 88.2 por ciento de las mujeres dijo estar preparado en caso de que surja algún imprevisto y se requiera dinero, según un estudio del Instituto Mexicano de las Mujeres (Immujeres) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La investigación muestra el acceso que tienen los hombres y las mujeres a productos y servicios financieros, donde se demuestra que existe aún una brecha de género entre hombres y mujeres.

En el hábito del ahorro, siete de cada diez personas expusieron que aprendieron a ahorrar cuando eran menores de edad, pero solamente cinco de cada diez hombres y cuatro de cada diez mujeres disponen de algún tipo de ahorro, ya sea formal (bancos) o informal (guardar dinero, tandas, comprar bienes). Además, seis de cada diez personas aún guarda ahorros de manera informal; mientras que dos de cada diez no ahorran.

La manera en que las personas afrontan las emergencias económicas es distinta en el área urbana y rural, pues en la primera regularmente se recurre a préstamos familiares, y como última opción piden ayuda en bancos.

La encuesta también revela que en el área rural tres de cada cuatro personas recurren a familiares o conocidos para pedir dinero prestado; y el último recurso al que recurrirían es al uso de tarjetas de crédito.

Medios de pago

Los medios de pago más usados por hombres en la zona urbana son la tarjeta de débito (53.1 por ciento), mientras que las mujeres prefieren los pagos en efectivo (54 por ciento) o tarjetas de crédito (54.4 por ciento).

Casi la mitad de la población no cuenta con acceso a ningún tipo de crédito, solo el 16.4 tiene acceso a un crédito formal.

En las comunidades rurales un porcentaje mayor de mujeres (13.2 por ciento) tiene acceso a crédito formal; y los hombres en un 8.8 por ciento. Contrario de la zona urbana, en la que son más los hombre (con 21 por ciento) quienes tienen acceso a créditos; y las mujeres solo alcanzan un 17.9 por ciento.

Comprar a crédito parece fácil, lo difícil es cuando tienes que pagar. | FOTO: PXHERE.COM

La población con algún tipo de crédito muestra preferencia en tarjetas de crédito, en específico en tiendas departamentales (seis de cada diez hombres y siete de cada diez mujeres); en segundo lugar aparecen las tarjetas de crédito bancarias, utilizadas por cuatro de cada diez hombres y tres de cada diez mujeres.

Las diferencias más notables entre los créditos de hombres y mujeres se registra en la zona urbana que disponen de tarjetas de crédito departamental, donde las mujeres superan a los hombres por más de nueve puntos porcentuales.

Retiro



En cuanto al ahorro para el retiro, de acuerdo con el informe presentado, de cada diez personas cuatro tienen cuenta de ahorro para el retiro, cinco no tienen y una no sabe si la tiene. De los beneficiados con este tipo de beneficio, ocho de cada diez viven en área urbana; solamente dos viven en área rural.

Entre ellos, seis de los beneficiarios son hombres, y cuatro mujeres.

Cuatro de cada diez personas manifestaron no contar con afore por no trabajar; dos de cada diez dijeron no conocer el ahorro para el retiro, y una de cada diez dijo no tener dinero para ahorrar o no sabe cómo tramitarlo.

La diferencia más amplia entre hombres y mujeres que no tienen cuenta de ahorro para el retiro es no trabajar, ya que la proporción de mujeres supera al de hombres en 25.8 puntos porcentuales.