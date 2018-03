¿Quieres comprar una casa en la playa?, consejos para sacarle provecho

Sabemos que uno de tus grandes sueños es ser dueño de tu propia casa en la playa, el lugar perfecto donde puedas vivir momentos únicos e inolvidables rodeado de las personas que más amas, como lo son tu familia y amigos.

Ahora imagina que además de poder disfrutar de todas las comodidades y ventajas que esto representa, puedas adquirir un ingreso extra al alquilarla y sacarle provecho en las temporadas que no la necesites. ¿Verdad que la idea es increíble?, Si tienes dudas aquí te decimos las cosas que te ayudarán a decidirte de una vez por todas.

Ventajas de tener una casa en la playa

No más hoteles

Cuando eres dueño de tu propio espacio, las cosas siempre mejoran, y una de ellas es que ya no tendrás excusa para no salir en tus vacaciones, ya que muchas veces el no encontrar hoteles disponibles o que estos incrementen los costos, te hace dudar de salir y terminas por quedarte en tu ciudad. ¡Una casa en la playa es perfecta!

Date un respiro cada vez que lo necesites

Es común que el caos de la ciudad y nuestras labores diarias nos causen cierto estrés, por lo que tomar un respiro y tiempo para nosotros mismos es sumamente satisfactorio. La buena noticia es que esto puede ser una total realidad cuando tienes tu propia casa o departamento en un lugar tan relajante como lo es la playa.

Celebra de manera única

Imagina celebrar a lo grande y de manera especial tu próximo cumpleaños, o bien, el de tus hijos o de tus mejores amigos, y qué mejor que cumplir este sueño que en el lugar más perfecto, la playa. Podrás disfrutar el tiempo que quieras sin la necesidad de terminar la fiesta por la razón que ha concluido la renta de el lugar. ¡Además serás testigo de los mejores atardeceres y amaneceres hermosos!

Genera un ingreso extra

Otra de las increíbles ventajas que tienes cuando eres dueño de una casa en la playa, es que muchas personas, entre ellas tus amistades, compañeros de trabajo o, bien, familiares, también quieren experimentar un poco de toda esa comodidad, por lo que tienes la oportunidad de poder rentarla y con ello generar un ingreso extra para tu bolsillo.

Define un precio

Lo primero que debes tomar en cuenta cuando decides rentarla, es el precio con el que lo harás, por lo que te recomendamos que seas razonable con el valor que tiene tu hogar y las comodidades que este ofrece.

También es importante seleccionar a las personas a las que ofrecerás este servicio, ya que se trata de algo propio que seguramente te ha costado tener, por lo que las personas que lo habiten durante este tiempo deben valorarlo y mantenerlo tal y como se los has entregado.

Saca provecho de tus redes sociales

Una excelente manera de correr la voz y hacerle saber a las personas que cuentas con este servicio, es utilizando tus redes sociales para difundir esta información. Utiliza fotografías del lugar y de momentos únicos que has pasado ahí al momento de promocionarlo, con eso las personas se emocionarán y seguramente también querrán vivirlo.

Ahora que conoces parte de estos beneficios, seguramente la idea de tener tu propia casa o departamento en la playa te parecerá una mejor idea, por lo que te recomendamos el lugar ideal para que realices este sueño, nos referimos a: Santorini Villas Nuevo Altata.

Lo mejor de todo, es que ponen a tu disposición unas fabulosas casas, que sin duda te enamorarás de ellas por su estilo, comodidad y calidad, todo en una excelente ubicación. ¿Quién no quiere una casa en la playa? ¡Es tu momento, anímate a visitarlos y elije la ideal para ti!

¡No lo pienses más, te están esperando!

Visítalos en Villa Nuevo Altata, o bien, pedir información al teléfono: 2-85-46-41.

Página oficial: SANTORINI

Facebook: Santorini.mx