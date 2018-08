Talento y pegada de dinamita

Futuro promisorio.

Desde niño ha sentido la inquietud de estudiar para un día llegar a ser un respetado ingeniero civil, pero el boxeo lo trae en la sangre y también tiene planes de un tiempo no muy lejano llegar a convertirse en un flamante campeón mundial.

Áxel Ahumada tiene 18 años y está convertido en todo un brillante prospecto del prestigiado boxeo ahomense.

SU PROYECCIÓN.

Actualmente ostenta un récord perfecto de 8-0 con siete nocauts en el que es apenas el inicio de una carrera que está proyectada a ser brillante. Su trayectoria la inicio desde el boxeo amateur donde llegó a sumar 308 combates, de los cuales solamente perdió seis en competencias en torneos locales, sobresaliendo con ocho campeonatos en el Torneo de Box Amateur de EL DEBATE, además de sus buenas actuaciones en tormeos estatales, regionales y nacionales, en esta última faceta donde llegó a conquistar dos medallas de bronce en competencias nacionales.

“El boxeo no es nada fácil y por eso pienso que ojalá en la escuela se me den las cosas para poder terminar una carrera, le estoy echando los kilos a esto del boxeo porque quiero ser campeón mundial pero también me veo trabajando como ingeniero civil”, dice Áxel Ahumada que es admirador de las carreras de los ex campeones mundiales mochitenses Humberto “Zorrita” Soto y Jorge “Travieso” Arce.

LA ENSEÑANZA.

Axel Ahumada ha sabido aprovechar tanta actividad en el boxeo para llegar a convertirse en una firme promesa para el boxeo de paga gracias también a sus grandes facultades: una tremenda pegada, una pulida defensa y un estilo espectacular, siempre hacia adelante, siempre sobre el enemigo, además de su gran amor y respeto hacia la disciplina mostrando entrega y perseverancia en sus sesiones diarias en el gimnasio, siempre acompañado de su señor padre Miguel Ahumada quien es el factor principal de lo que Axel ha logrado en tan difícil profesión.

“Mis respetos para mi señor padre. A él le debo lo que soy porque siempre ha estado al pendiente de mi, desde muy niño que me inicie en el boxeo. Desde muy chico me gusto este deporte porque miraba peleas y películas de boxeo, pero fue mi padre el que me ha llevado poco a poco y ha sido mi guía perfecta”, comenta el juvenil pugilista que ya fue firmado por la prestigiada empresa Zanfer gracias a sus muchas herramientas para llegar lejos en la profesión.