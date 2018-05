Una ilusoria “imparcialidad”

Con un “Ah, qué don Carlos”, desde Tampico escribe Juan Antonio Garza Flores:“Como lector de Milenio Diario en esta ciudad, he sido suscriptor y me molesta que el director se manifieste abiertamente en contra de un candidato, cuando debe de ser imparcial porque esto se considera parcial y ofensivo”.¡Ouch!El remitente no dice lo que sustenta su reproche ni en qué texto leyó que estoy “en contra” de algún aspirante, pero supongo se refiere a lo que ayer publiqué aquí a propósito de que, según Andrés Manuel López Obrador, quienes no voten por él serán “cómplices de la corrupción”.Describir el contraste obvio entre el “amor y paz” que AMLO pregona y sus ofensivos arrebatos que lo contradicen de ninguna manera es “atacarlo”, estar “en contra” suya o algo por el estilo.Señalar lo que se consideran desaciertos de quien sea no expresa otra cosa que un punto de vista y libertad de opinión y de expresión.Don Juan Antonio, como muchos lectores despistados y hasta periodistas ignorantes o engañabobos, creen la mentira de que el periodismo es “imparcial”.Jamás lo es.