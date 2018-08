Esto dijo Javier Aguirre sobre el papel de México en los Mundiales

Javier Aguirre, ex timonel del Tricolor, dijo que México no ha hecho mal papel en los últimos 7 mundiales, pues junto con Brasil son las únicas selecciones que han avanzado a la segunda ronda, y estar entre los 10 mejores del Mundo es el nivel del futbol nacional, lo cual no es malo.

"En la clasificación histórica de los Mundiales, México es 10 y me parece buenísimo, yo quedé 11 en el 2002, Miguel Herrera 10, y ahora fue el 12 con el profesor Osorio, Miguel y Lapuente en el 13, no lo veo nada mal", explicó.

México, Japón y, ahora, Egipto. Dirigirá a la generación comandada por Mohamed Salah. Hoy, Javier Aguirre fue presentado como DT de la Selección absoluta de Egipto. Una nueva aventura internacional en su carrera. pic.twitter.com/jdkw8ZBWxm — Invictos (@InvictosSomos) August 2, 2018

"Habría que analizar esto, ya quisieran otros 190 países afiliados a FIFA quedar entre el 10 y el 15. salvo Brasil y México han pasado de ronda, ya ni Alemania, eso se dice pronto, pero es bien complicado".

Mencionó que llegar al quinto partido no lo ve como una barrera psicológica, pues se ha crecido y durante el ciclo de Juan Carlos Osorio se jugó con un once inicial de puros jugadores que militaban en el extranjero.

"Se presentan circunstancias muy diversas en cada Mundial, a veces sales en un mal día y te pasan cosas como lo sucedido ante Suecia, pero no debemos de perder de vista que la Liga mexicana ha crecido mucho, insisto, estar entre los 10 mejores es nuestra realidad y no es mala", abundó.