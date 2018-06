La reacción del técnico alemán tras la derrota de su equipo

El técnico de Alemania, Joachim Löw, admitió hoy que la actual campeona del mundo dejó muchos espacios abiertos y perdió el balón de forma nunca vista en su debut mundialista ante México, a la que reconoció como un equipo fuerte y rápido.



"No hemos tenido acierto con los pases y perdimos balones de una forma no vista antes. Jugamos con pases cortos y eso hizo posible que nuestro rival nos quitara el balón con facilidad. No estuvimos concentrados", dijo Löw en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que México se impuso por 0-1 a la campeona del mundo.



El seleccionador alemán subrayó que su equipo jugó "mal en el primer tiempo", pero se repuso y lo hizo mucho mejor en el segundo, cuando tuvo oportunidades de empatar, pese a que México siguió llegando a su área en peligrosos contragolpes.



"Estamos decepcionados, hemos perdido el primer partido y es algo anormal para nosotros. No hemos jugado como acostumbramos, al ataque, con pases rápidos. Hay que aprender la lección y hacerlo mejor en los siguientes partidos", afirmó.



Löw alabó al conjunto de Juan Carlos Osorio y criticó a los suyos por dejar espacios a un equipo que destaca precisamente por su velocidad y sus contragolpes.



México ha sido un equipo fuerte en los últimos dos años. Tienen un buen contragolpe y transitan muy bien de la defensa al ataque. Lo llevan demostrando dos años Son grandes expertos en tener el balón. Tienen a jugadores muy rápidos y aprovechan muy bien los espacios", definió el técnico alemán al rival.



Con todo, recalcó que Alemania debe "analizar lo que ha pasado", porque el resultado y el juego, sobre todo en la primera parte, "no se corresponde con la imagen" de la selección.

"Pero ya tenemos experiencia y nos vamos a reponer. Es difícil perder el primer partido, pero seguro que ganamos el segundo. No nos vamos a apartar de nuestro camino y explotaremos nuestras virtudes", señaló Löw.



El entrenador agregó que no tiene intención de cambiar su esquema habitual, que le ha dado muy buenos resultados durante mucho tiempo.

"Mantenemos nuestra táctica y no hay motivos para deshacernos ahora. Por delante quedan otros dos partidos de la fase de grupos", concluyó.