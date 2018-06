Marcador para boletas electorales no se borra: INE

Cuiacán, Sinaloa.- El marcador que será utilizado para marcar las boletas electorales el 1 de julio se degrada o decolora, pero no se borra, tal y como lo han denunciado diferentes instituciones políticas, señaló Jorge Luis Ruelas Miranda, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Sinaloa.

Para corroborar esto, periódico EL DEBATE realizó el ejercicio, donde se pudo constatar que no se borra en su totalidad.

Se marcó una boleta de prueba y, a pesar de querer borrar la tinta, esta no se pudo eliminar en su totalidad, aunque sí se degrada el color, pero no desaparece. En ese sentido, Ruelas Miranda señaló que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque, a pesar de lo que sea ha dicho, la tinta del marcador no puede desaparecer en su totalidad.

“Sí es verdad, es una cera que puede disminuir el tono del color negro, pero dice el reglamento de elecciones que no se borrará sin dejar vestigio de la marca, entonces ya hemos hecho muchas pruebas, puedes hacer que el negro no sea tan negro, pero siempre quedará la evidencia que estuvo marcada”, señaló.

Además, a esto se le debe sumar que las boletas estarán en la urna y saldrá sin oportunidad de que se haga un operativo de borrado de boletas, ya que en todo momento estarán representantes de los partidos y los funcionarios de casilla.

Marcadores propios

Por las dudas que existen, dio a conocer que los ciudadanos podrán llevar los marcadores que ellos quieran, solo que se deben asegurar que no sea un crayón que se traspase por el calor o se borre.

Que se asegure que no se vaya a marcar otra parte de la boleta cuando se borre, aseveró.

Reparto de paquetes

Del 25 al 29 de junio, las siete juntas distritales que operan en el estado tendrán que entregar los paquetes electorales a los funcionarios de casillas a través de los supervisores y los capacitadores. Esto en cumplimiento a lo establecido en la ley electoral, que señala que la distribución de paquetes se hará cinco días antes de la elección.

En las juntas distritales ya se realizó el conteo de las boletas. En caso de que haya sobrado una, será cancelada y resguardada; si faltan, tendrán que pedirla a Talleres Gráficos de México, empresa encargada de la producción de las boletas para este proceso electoral.