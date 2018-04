Zavala dice que quitaría el ISR a quienes ganen menos de 15 mil

Ciudad de México.- La candidata independiente, Margarita Zavala, afirmó que, de llegar a la Presidencia de la República, promoverá la eliminación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para quienes tienen ingresos menores de 15 mil pesos y facilitará el proceso para transitar del mercado informal al formal.

En un encuentro con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) y Servicios y Turismo (Servitur), Zavala propuso la eliminación del ISR como una medida para impulsar el crecimiento económico.

El Impuesto sobre la Renta, cuando se tratara de un ingreso menor a los 15 mil pesos, se eliminaría es decir, no se entregaría, estaríamos hablando de cerca de 200 mil millones, sí hay manera de ver cómo subsanas esa parte financiera.

"Cuando tú eliminas impuestos a los que menos tienen, ayudas mucho más al crecimiento económico. Aparte, puse la importancia de generar mucho más facilidades para transitar de un mercado informal a formal. Lo que queremos es un gobierno que no esté estorbando, viendo cuándo le quita al ciudadano sino cuánto le da al ciudadano".

Asimismo, se pronunció a favor de que México cuente con una red de Aeropuertos en aquellas ciudades que se requiera.

La ex primera dama también se refirió al miedo que tienen los empresarios de expandir sus negocios ante la inseguridad y reiteró su intención de promover la profesionalización de la policía.

Margarita Zavala. Foto Agencia Reforma

"Ese sentimiento del miedo es el más instalado en términos de seguridad y ustedes lo saben, no te permite generar una empresa. Es alguien que dice mejor no me extiendo, no extiendo el restaurante, mejor no contrato porque no sé qué vaya a pasar. Yo por eso propongo una profesionalización de la policía, que esté bien capacitada en valores y derechos humanos. Yo quiero una policía donde cualquier mamá le pueda decir a su hija: si tienes un problema, ve con la policía", expuso.

Durante el encuentro con el sector empresarial, la candidata independiente firmó una carta compromiso mediante la cual se compromete, de llegar a la Presidencia de la República, a priorizar acciones agrupadas en cinco ejes: Estado de Derecho y Seguridad Pública, Promoción de la Imagen de México en el Mundo, Reconocer el Papel de las Empresas y los Emprendes como Generadores de Riqueza para el País, Promover un Sistema Educativo Sólido y con Valores, e impulsar un Sistema Fiscal que Fomente la Inversión acompañado de un Ejercicio de Gasto Eficiente y sin Corrupción.

Entre las propuestas del sector empresarial a la candidata sobresale tipificar como delito grave el robo al comercio y el allanamiento de morada; la creación de una policía turística; regresar las clases de civismo a todos los niveles de educación primaria y reducir la tasa corporativa del ISR para pasar del 34 al 26 por ciento.

¡ Y celebra eliminación del fuero!

Al concluir la reunión con los empresarios, Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, celebró que se pretenda eliminar el fuero.

Estoy en contra del fuero porque además se ha utilizado desgraciadamente para esconder a las personas de la justicia.

Además, la candidata compartió que se prepara para el debate del próximo domingo con una intervención de propuestas.

"Sí me he estado preparando, si quiero aprovechar de algún modo el único momento que estamos parejos porque yo ese día voy a tener en tiempo mucho más que lo que voy a tener en spots de toda la campaña así es que asistiré con gusto al debate y a todos los debates que me quieran invitar.

Espero un debate fluido, de propuestas, una campaña es integral, no depende de un solo momento. Que se hagan los contrastes, que se hagan las propuestas, que se le dé el valor a los candidatos y que sea serio", anunció.

Entre sus invitados, dijo, está su esposo, el ex Presidente, Felipe Calderón.

Cabe destacar que, hasta ahora, la candidata independiente no contempla eventos públicos hasta el debate del próximo domingo.