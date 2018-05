IEES da cumplimiento a sentencia del Teesin

Culiacán, Sinaloa.- El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) da cumplimiento a sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin).Promoventes, Librado Bacasegua y representantes del(PAPartido Sinaloense S) solicitaron al Instituto Electoral mecanismos de participación política para el proceso electoral en curso a los pueblos y las comunidades indígenas del estado para que ocuparan cargos de elección a través de sus usos y costumbres en los ayuntamientos o en el Congreso del Estado.

Sesión

Durante la decimosexta sesión ordinaria del IEES se atendió este punto y se dio trámite a la sentencia dictada por el Teesin, donde obligaba al Instituto Electoral a responder, pero no por la vía de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, como se había realizado con anterioridad, sino por el Consejo General, ya que argumentaron que el oficio a través del cual el secretario ejecutivo del IEES emitió respuesta era ilegal.

Respuesta

De manera unánime, consejeros del Instituto respondieron a ciudadanos representantes de pueblos indígenas y al representante del Partido Sinaloense que no tienen facultades legales para emitir una respuesta a la petición de que se garanticen los derechos de participación política en este proceso electoral. En ese sentido, el Instituto señaló que la garantía no se pudo otorgar debido a que el Congreso del Estado no ha legislado las leyes necesarias para ello.