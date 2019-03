Perú soportó sismo de magnitud 7, el segundo más fuerte del año, sin víctimas

Lima.- El sismo de magnitud 7 que se sintió durante la madrugada de este viernes en la región de Puno, en el sur de Perú, ha sido el segundo más fuerte en lo que va de este año en el país, a pesar de lo cual no causó víctimas ni daños materiales, según reportes oficiales.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se presentó a las 03.50 hora del viernes (08.50 GMT), con epicentro a 8 kilómetros al noroeste de la ciudad de Azángaro.

El sismo tuvo una profundidad de 270 kilómetros y se sintió con una intensidad de grado VI en Azángaro.

Agregó, sin embargo, que "su repercusión ha sido en Brasil, Bolivia, Chile, y en regiones (peruanas) como Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua, Apurímac".

Este terremoto ha sido el segundo más fuerte en lo que va del año en Perú, un país ubicado en una zona altamente sísmica, después del de magnitud 7,2 que se registró el pasado 5 de enero en la región amazónica de Ucayali, donde tampoco causó víctimas ni daños por su gran profundidad, establecida a 598 kilómetros.

En el caso del sismo de este viernes, el director del Instituto de Defensa Civil en Puno, Javier Pampamalco, señaló que las provincias del norte de Puno lo sintieron de forma "leve a moderada", mientras que en las provincias de Sandia y Carabaya sí fue "de moderado a fuerte".

"No hay daños, ya hemos cerrado el monitoreo", agregó el funcionario antes de reiterar que "no hay interrupción de vías de comunicación, no hay daños de infraestructura, no hay daños a vida y salud".