Expresidente Sanguinetti anuncia su precandidatura para elecciones en Uruguay

Montevideo.- El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, de 83 años, presentó este viernes su precandidatura en el opositor Partido Colorado para los comicios presidenciales de 2019.

"Voy a ser candidato a la presidencia de la república, ¡Sí señores!", anunció desde su casa en una rueda de prensa el que fue mandatario de Uruguay en los periodos 1985-1990 y 1995-2000 y es uno de los referentes del retorno de su país a la democracia.

El también escritor señaló que volvió a la política como "un deber de conciencia", pues dijo que veía cómo su partido "se deshilachaba".

"A mi edad se imaginan que no ha sido una cosa sencilla, pero hice toda una campaña de precalentamiento o de pretemporada el año pasado, salió bien, la gente respondió y esa marea me trajo hasta aquí, vamos a ver hasta donde me lleva", anotó el político.