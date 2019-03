Reino Unido es "realista" y ve "poco probable" acuerdo sobre Venezuela en ONU

Naciones Unidas.- La representante del Reino Unido en el Consejo de Seguridad de la ONU, Karen Pierce, considera muy poco probable que se alcance un acuerdo sobre Venezuela durante la reunión del Consejo de Seguridad prevista para este jueves, en la que Estados Unidos y Rusia presentarán dos propuestas de resolución.

"Creo que tenemos que ser realistas, es muy poco probable que el Consejo sea capaz de llegar a un acuerdo", dijo Pierce a los periodistas horas antes de que arranque la cita del máximo órgano de la ONU.

"No cambia el hecho de que queremos (...) una solución democrática con unas elecciones libres y justas para que Venezuela pueda ser una democracia plural y representativa", agregó la diplomática británica.

"Sabemos que el Consejo no está unido, no es ningún secreto que hoy no vaya a estar unido, pero al mismo tiempo no puedes maltratar a tu propia gente con impunidad", dijo Pierce.