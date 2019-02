Un 82 % de los bolivianos rechaza el apoyo de Evo Morales a Maduro

La Paz.- Un 82 por ciento de bolivianos rechaza el apoyo del presidente del país, Evo Morales, al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, según una encuesta que publica este martes el diario Página Siete.

El periódico paceño difunde los resultados de una consulta de Mercados y Muestras en la que el 11 por ciento de los consultados apoya el respaldo de Morales a Maduro y el 7 por ciento restante no responde.

Evo Morales es uno de los principales aliados políticos del presidente de Venezuela, respaldado también por potencias como China y Rusia frente a países de América, Europa y otros continentes que apoyan al opositor venezolano Juan Guaidó.

El jefe del Parlamento venezolano se proclamó mandatario interino de su país con el objetivo de celebrar elecciones, al considerar ilegítima la presidencia de Maduro tras ganar unos comicios cuestionados por la oposición y parte de la comunidad internacional.

Ese mes están previstos comicios generales en Bolivia a los que el presidente del país concurre para un cuarto mandato, frente a ocho candidaturas de la oposición, que considera ilegal la nueva postulación del gobernante.

El 29 por ciento de encuestados considera que no existe ese riesgo en Bolivia, mientras que el 12 por ciento no sabe o no responde.