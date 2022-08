Ningún delincuente nos va a quitar la libertad: alcaldesa de Tijuana ante hechos violentos

Tijuana.- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, advirtió que no permitirá que los criminales se roben la libertad y tranquilidad de los ciudadanos, luego de los hechos violentos registrados en varios puntos de Baja California.

A través de un video difundido en la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento de Tijuana, Montserrat Caballero envió un mensaje a los grupos criminales responsables de la ola de violencia en ese y otros municipios de Baja California, pidiéndoles no atacar a civiles inocentes, sino "cobrarle" a quienes no pagaron sus "facturas".

"Le decimos al crimen organizado, a quienes están cometiendo estos delitos, que Tijuana va permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello", advirtió la morenista.

La alcaldesa de Tijuana pidió a la población del municipio mantener la calma ante la quema de vehículos y narcobloqueos registrados durante el viernes 12 de agosto de 2022, asegurando que las autoridades de los tres niveles de gobierno están trabajando de forma coordinada para impedir que los ciudadanos "paguen las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas".

"Estamos aquí para decirles que tienen que mantener la calma, estamos con ustedes, estamos coordinados, y sobre todo, que no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas", expresó.

En cinco municipios de Baja California se registraron vehículos incendiados y bloqueos durante el viernes 12 de agosto. Foto: Reforma

Caballero informó que serán desplegados 3 mil elementos de la Guardia Nacional y 2 mil policías estatales de Baja California, a fin de contener los hechos violentos que desataron el pánico en el municipio fronterizo.

De igual manera, hizo un llamado a continuar con las actividades de forma pacífica, bajo la advertencia de que "ningún delincuente nos va a venir a coartar nuestra libertad y nuestra tranquilidad".

Durante el viernes se registraron actos violentos con bloqueos y quema de vehículos en los municipios de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate y Rosarito, lo que dejó un saldo de un herido y 17 detenidos, entre ellos 3 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Vehículos particulares, unidades de transporte público y tráileres fueron incendiados por hombres armados en los cinco municipios mencionados de Baja California.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) detalló que siete personas fueron detenidas en Tijuana, cuatro en Rosarito, cuatro en Mexicali y dos en Ensenada, de los cuales una mujer y dos hombres fueron vinculados al CJNG.

Estos hechos ocurrieron en la misma semana en que también se registraron jornadas violentas en Guanajuato, Jalisco y Chihuahua, donde hubo bloqueos, quema de vehículos y comercios y hasta asesinatos de inocentes, como fue el caso de Ciudad Juárez, donde 11 personas murieron.