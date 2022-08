¿Cómo evitar hackeos en WhatsApp? Fiscal de Baja California comparte recomendaciones

Mexicali, Baja California.- El fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, compartió recomendaciones para evitar hackeos a cuentas de WhatsApp.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 10 de agosto de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, el fiscal del estado destacó que son varias las víctimas que han sufrido hackeo de su WhatsApp.

Carpio Sánchez refirió que los hackeos no están dirigidos a ningún sector de la comunidad o profesional, sino que su propósito es "hacerse de las cuentas y posteriormente, utilizar la información que se contiene en la nube y que puedan descargar estos otros sujetos".

Los delincuentes pueden ser detectados por la información de las cuentas técnicas y actos de investigación de áreas cibernéticas, reveló el fiscal de Baja California, y posiblemente podrían ubicarse entre la Ciudad de México y Nuevo León.

"Nos hemos dado a la tarea de compartirles a la comunidad en general y haremos una campaña más fortalecida también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con la intención de hacer las recomendaciones básicas".

Recomendaciones

Dentro de estas recomendaciones se encuentra la activación de la verificación de dos pasos, para que no pueda ser objeto de un hackeo, y siempre sugerir no contestar números telefónicos desconocidos que no se tengan registrados.

Asimismo, refirió que se debe pedir a las personas no compartir números de teléfono sin autorización previa.

"Con estas dos medidas de prevención básica, tienen un 100% de posibilidad de evitar ser hackeados", destacó.

Te recomendamos leer:

Además, afirmó que la Fiscalía General del Estado de Baja California trabaja en colaboración con jurídicos y titulares de Facebook y WhatsApp.