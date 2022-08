Despedido el personal que no intervino en brutal golpiza a adolescente en albergue del DIF Tijuana

Mexicali, Baja California.- Tras difundirse un video donde una adolescente es golpeada brutalmente por sus compañeras en el albergue del DIF en Tijuana, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar explicó que la grabación corresponde a un suceso ocurrido en octubre de 2021, antes del inicio de su administración.

"Cuando vimos este video por supuesto que me alarmé. En el momento en el que lo vimos me comuniqué de manera inmediata con la directora Mónica Vargas para revisar esta situación. Se me comentó que sí tenemos conocimiento desde que entramos en la administración".

La gobernadora de Baja California lamentó la situación y refirió que se dio aviso tanto a la Fiscalía General del Estado como al Órgano Interno de Control.

Por su parte, Mónica Juliana Vega Aguirre, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, reveló que las personas que intervienen en el video no forman parte del DIF

"Las personas que intervienen en el video no forman parte del DIF. No están trabajando dentro de nuestra institución".

Vega Aguirre explicó que la entidad cuenta con un rezago de 20 años, donde no se habían construido albergues del DIF. Solo hay en Mexicali y Tijuana.

Explicó que firmaron un convenio de colaboración con Derechos Humanos para la capacitación de todo el personal que se encuentra en los albergues dando atención a niños, niñas y adolescentes.

El video

Apenas hace unos días circuló en redes sociales un video que dejó a la ciudadanía conmocionada, en él se observa a una adolescente siendo golpeada brutalmente por dos compañeras en el albergue del DIF en Tijuana.

Lo que causó mayor indignación fue que en el video se observa a una persona encargada del área siendo testigo por alrededor de dos minutos de la brutal golpiza.

Te recomendamos leer:

Mientras sus compañeras la golpean y patean en el suelo, la jalan el cabello y la estrellan contra las literas, la cuidadora no hace nada para detenerlas. En el piso se observa sangre de la menor de edad. De acuerdo a medios locales, el hecho ocurrido en octubre de 2021 fue reportado oficialmente como un accidente. Después de casi dos minutos de estar siendo golpeada, llegan unos hombres para separarlas.