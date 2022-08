Porque ellos también merecen una despedido digna: Funeraria de mascotas en Tijuana

Tijuana, Baja California.- Una mascota se puede convertir en un miembro más de tu familia, los llegas amar tanto que cuando llega su partida duele mucho, por estas y otras razones merecen una despedida digna.

En la ciudad de Tijuana, Baja California, una joven rescatista de perros y gatos busco la forma de ayudar a las personas que pierden a sus queridas mascotas y creó una funeraria especial, se trata de Estephany Alvarado.

"Soy rescatista desde hace unos años, quería hacer algo en pro para los animales y lo primero que pensé fue hacer un centro de adopción, pero esos lugares demandan muchos gastos, no iba a poder solventarlos y entonces pensé en alguna opción de negocio en pro y pensé en estancias, guarderías, muchas cosas, pero a raíz de la experiencia personal como rescatista me ha pasado que no todos mis rescates se lograban "recordó Estephany Alvarado, emprendedora y creadora de Pet´y Memorial.

Esta funeraria de mascotas cuanta con sala de velación, te entregan las cenizas de tu mascota en urnas y además te dan la opción de ponerlo en maceteros en forma de patitas.

Te recomendamos leer:

El proceso para la cremación es simple, las mascotas no tienen preparación y únicamente se puede hacer para masctas pequeñas, de alrededor de 15 kilos.