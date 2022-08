Programa Red Código Infarto salva una vida en Baja California

Mexicali.- Gracias a la activación de la Red Código Infarto impulsada por el secretario de Salud de Baja California, J. Adrián Medina Amarillas, se salvó la vida de un paciente de 40 años residente de la ciudad de Mexicali.

Este primer procedimiento será un parteaguas en materia de salud, específicamente en los problemas cardiacos y con ello se podrá brindar una esperanza y calidad de vida para quienes sufren dichos padecimientos, resaltó el titular de Salud.

Explicó que el paciente llegó al área de urgencias del Hospital General de Mexicali, con dolor precordial (de la región del pecho que corresponde al corazón), por lo que se ingresó a la unidad de cuidados intensivos para vigilancia hemodinámica.

“El pasado domingo 31 de julio el paciente llegó al nosocomio y considerando sus características y el criterio clínico, de manera inmediata se activó el protocolo de código infarto, para realizar el procedimiento (cateterismo); al día de hoy el paciente se encuentra estable y sin dolor”, puntualizó.

Por su parte, el paciente agradeció la rápida respuesta y profesionalismo del personal, “me saqué la rifa de mi vida, me acabo de ganar lo mejor del mundo, que es una oportunidad de vida, aquí me tratan muy bien, son personas muy atentas, se me hace muy bien que hayan implementado lo del código infarto porque nos va ayudar a muchas personas que no tenemos la economía para pagar”, mencionó.

Medina Amarillas, destacó que “el señor Sandoval es la primera persona que ingresa a este programa que se estableció en todo el Estado para atender así de esta manera, a quienes presenten un infarto para poder cambiarles la historia natural de la enfermedad y salvar su vida”.

En alineación a la estrategia código infarto, el Hospital General de Mexicali se enlaza con los Centros de Diagnóstico en la atención al infarto agudo al miocardio, con el objetivo de disminuir los tiempos y de esta manera otorgar la atención oportuna de los pacientes con esta patología, específicamente a personas sin derechohabiencia.