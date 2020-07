126 días de pandemia por Covid-19 en México y Sinaloa

México.- Con diez millones y medio de personas contagiadas por el virus SARS-CoV-2 en el mundo, México se ha posicionado como el undécimo país del planeta en incidencia, con poco más de 226 mil casos acumulados al 30 de junio, a poco más de cuatro meses de la llegada del coronavirus al país.

A pesar de saber de la enfermedad dos meses antes de su llegada a nuestro país, el manejo de la pandemia ha sido muy cuestionado. Por un lado, están las indicaciones de las autoridades sanitarias federales que pedían quedarse en casa; por otro, las de un presidente en giras que invitaba a salir y a visitar los restaurantes en fase de alto contagio.

En el último mes, México aumentó sus contagios en un 150 por ciento y sus decesos en un 180 por ciento.

Con 27 mil 769 decesos por COVID-19 hasta el 30 de junio, México es también la séptima nación con más personas muertas, cifra que le permite promediar una letalidad del 12.28 por ciento, y lo ubica en el cuarto sitio a nivel global en este rubro, solo detrás de Francia (14.77 %), Italia (14.45 %) y Reino Unido (13.95 %), de acuerdo con reportes de la Universidad Johns Hopkins.

En América Latina, nuestro país está en el cuarto peldaño, por debajo de Brasil, que ha superado los 1.4 millones de infectados; de Perú, con poco más de 285 casos; y de Chile, con casi 280 mil. Pero posee la segunda cifra de fallecimientos más elevada en la zona, solo detrás de los casi 60 mil decesos de Brasil, aunque su tasa de letalidad (12.28 %) es la más elevada de la región.

La Universidad de Oxford (Our World In Data) advirtió que debido a las pocas pruebas que se practican en México, 0.06 por cada mil personas y 2.6 por cada caso confirmado, la cifra de muertes podría no corresponder a la realidad.

A nivel nacional, la Ciudad de México acumula el 21 por ciento de los contagios (48 mil 014); mientras Sinaloa se ubica en la séptima posición, con casi 8 mil 300 infectados; sin embargo, las mil 298 muertes por coronavirus que acumula le promedian una letalidad del 15.65 por ciento, la séptima más alta. Su tasa de contagio es de 263 casos por cada 100 mil habitantes, la tercera más elevada, detrás de la Ciudad de México (532) y Tabasco (415).

En medio de este escenario, México ha iniciado el camino a la nueva normalidad.

Febrero 28: La llegada del virus y el llamado a abrazarse

Autoridades sanitarias confirman el primer caso de coronavirus en México. Se trató de una persona de 35 años, residente de la Ciudad de México, con manifestaciones clínicas leves, que estuvo en Italia del 14 al 22 de febrero.

Ese mismo día fueron confirmados dos casos más, un paciente asintomático en aislamiento domiciliario en el Estado de México y un ingeniero de 41 años de edad originario de Hidalgo, que llegó el día 27 de febrero a Culiacán, donde permaneció en aislamiento en un conocido hotel. Esta persona también estuvo en Italia del 16 al 21 de febrero. Los tres coincidieron en una convención realizada en Bérgamo, Italia.

Cinco días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió en su conferencia matutina al invitar a la población a abrazarse: «Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar... hay que abrazarse, no pasa nada», expresó, cuando apenas había cinco enfermos de COVID-19 confirmados en México.

Parte del cronograma de los primeros tres contagios de COVID-19. Foto: Cortesía

Marzo 11: OMS, de la pandemia al «test, test, test»

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó que el COVID-19 dejaba de ser una epidemia para convertirse en pandemia: «Estamos profundamente preocupados, tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Es por ello que hemos decidido decretar el estado de pandemia».

Recordó que pandemia es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irracional o una aceptación injustificada de que la lucha contra el coronavirus ha terminado, lo que lleva a sufrimientos o muertes innecesarios.

El 16 de marzo, Tedros pidió a los países no dejar de hacer «test, test, test» de COVID-19 ni olvidar el peligro de este virus por el que «ya han muerto niños». Para ese día, México tenía 82 contagios confirmados.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Foto: Reforma

Marzo 18: Primer muerto por COVID-19 y los amuletos de AMLO

La Secretaría de Salud federal reportó el primer fallecimiento por COVID-19 en el país. A través de su cuenta, la dependencia informó que los síntomas del paciente habían iniciado el 9 de marzo y que padecía diabetes.

Hasta ese día, se tenían confirmados 118 contagios. La primera víctima de la nueva enfermedad tenía 41 años de edad, y no tenía antecedentes de haber viajado a ningún país donde circulaba el virus, estaba hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Ese día, el presidente dijo que «el escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción», y luego mostró un amuleto con la inscripción «Detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo». (Un Sagrado Corazón de Jesús, un trébol y un dólar, los amuletos de AMLO para protegerse del COVID- 19)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, mostrando sus amuletos. Foto: Reforma

Marzo 23: Jornada Nacional de Sana Distancia y la invitación a visitar fondas

Con la finalidad de reducir la movilidad de la gente en espacios públicos y contener la tendencia de casos de COVID-19 en el país, inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia, con el lema #QuédateEnCasa. Se adelantan las vacaciones de Semana Santa para el sector educativo, y los alumnos ya no vuelven a las aulas. Para ese momento seguía la fase 1, considerada de presencia de casos importados. Había 367 casos acumulados y cuatro decesos en el país.

Un día antes (22 de marzo), de gira por Oaxaca, AMLO envió un mensaje en sus redes: «Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas».

El 24 de marzo, tras la confirmación de los primeros casos locales (no de importación), se decreta el inicio de la fase 2, considerada de casos comunitarios. Fueron suspendidas actividades económicas, fueron restringidas congregaciones masivas y pidieron a la población quedarse en casa.

La autoridad federal presentó a la superheroína Susana Distancia al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Foto: Cortesía

Marzo 28: Las primeras dos muertes en Sinaloa

Justo a un mes de la llegada a Sinaloa del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, Efrén Encinas Torres, secretario de Salud de en la entidad, confirmó las primeras dos personas fallecidas en Sinaloa, las cuales —precisó— eran de Culiacán y estuvieron en un hospital público: «Uno de ellos, un hombre de 85 años, y una mujer de 81, ambos con enfermedades crónicas», confirmó el funcionario.

Para ese día, a un mes de la llegada del virus a Sinaloa, solo había 17 casos de coronavirus confirmados en la entidad.

Dos días después (30 de marzo), la Secretaría de Salud federal decretó emergencia sanitaria nacional por causas de fuerza mayor debido a la evolución de casos confirmados y muertes por COVID-19 en el país, con lo que dictaron medidas adicionales para la prevención y el control del virus.

Entre las medidas, se exhortó a todos los sectores del país a parar actividades, además de las acciones contempladas por la Jornada Nacional de Sana Distancia. Para esa fecha ya había mil 094 contagios acumulados y 28 decesos.

A la fecha han fallecido más de mil 250 personas en Sinaloa. Foto: El Debate

Abril 5: El plan económico

Luego de afirmar que la crisis provocada por la pandemia del coronavirus sería transitoria, que México saldría adelante y se restablecería la normalidad política y económica en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ese día un plan económico basado en la austeridad que permitirá generar 2 millones de nuevos empleos y destinar mayor inversión pública en los próximos nueve meses.

A pesar de la crisis económica que ya se vivía y se advertía su agudización, el mandatario federal aseguró que mantendría las obras emblemáticas de su Gobierno, como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, y aseguró que no endeudaría al país, y que para ello utilizarían el fondo de estabilización de ingresos, además de fideicomisos.

Al final, adquirió 7 mil millones de dólares de deuda, de ellos 6 mil en bonos de deuda y mil millones ante el Banco Mundial, recursos que no serán destinados a enfrentar la crisis por el COVID-19. La iniciativa privada se quedó esperando un esquema de créditos y estímulos fiscales.

AMLO presentó el plan económico en un solitario acto en Palacio Nacional. Foto: Reforma

Abril 13 Ley seca en Sinaloa

Esta medida fue aplicada como una estrategia para contener la ola de contagios derivada por la pandemia del coronavirus en la entidad.

A través de sus redes sociales, el gobernador Quirino Ordaz Coppel informó un día antes que con el objetivo de frenar la expansión de contagios y proteger a la ciudadanía, una de las medidas era la implementación de la ley seca. En el mensaje agradeció a la sociedad el acatamiento a las indicaciones de no visitar las playas y los balnearios durante los días de Semana Santa, indicación que no en todos los municipios se cumplió, pues hubo espacios como en Las Glorias, Guasave, en donde algunas familias fueron sacadas por agentes policiales.

La suspensión de la venta de bebidas alcohólicas fue decretada para los 18 municipios, además del cierre de restaurantes en Culiacán y en Navolato, epicentro del COVID-19 en ese momento. La medida incluyó a supermercados y a expendios.

La determinación obedecía a que la población seguía realizando fiestas privadas y eventos familiares. La decisión fue avalada por el Consejo de Salud Pública. El día del anuncio la cifra de muertos era de 26 en la entidad. También se tenía 186 casos activos.

En diferentes tiendas de autoservicio bloquearon sus estantes con alcohol. Foto: El Debate

Abril 23: Inicia la fase 3, y México «doma» la pandemia

Debido a la evidencia de brotes activos y propagación en el territorio con más de mil casos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el inicio oficial de la fase 3 por COVID-19. Con esta decisión se extendió al 30 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Las medidas aprobadas incluyeron la suspensión de actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y la transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, y para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en el territorio nacional.

Tres días después, López Obrador aseguró en redes sociales que en México se había domado la epidemia del coronavirus, y, en vez de que se disparara como en otros países, aquí se mantenía un aumento horizontal. Para esa fecha había casi 14 mil 700 contagios y mil 351 muertos.

Cuando inició la fase 3, la curva de contagios seguía elevándose. Foto: El Debate

Abril 30: El Día del Niño la gente se vuelca a las calles

Pese a la advertencia de lo altamente contagioso del COVID-19 y los poco más 820 contagios y más de 130 fallecimientos acumulados por este virus en Sinaloa, cientos de familias ignoraron el llamado a quedarse en casa o mantener la sana distancia, y salieron de compras para festejar a sus hijos el Día del Niño.

Esto provocó el abarrotamiento de tiendas de autoservicio y negocios dedicados a la venta de hamburguesas, pizzas, pasteles y demás.

Días después, el secretario de Salud en Sinaloa, Encinas Torres, admitió que debido a la fuerte movilidad del Día del Niño, los contagios habían repuntado.

A nivel nacional se vivió un comportamiento similar, a pesar de que para ese día el número de casos acumulados en México se acercaba a los 19 mil y las muertes ya superaban las mil 700.

Decenas de personas aglomeradas afuera de una pastelería en plena pandemia. Foto: El Debate

Mayo 19: Levantan la ley seca en Sinaloa

A partir de este día, la venta de licor y cerveza se permite nuevamente en el estado de Sinaloa, y así lo confirmó el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, medida que había sido aplicada para evitar la propagación de COVID-19.

En una transmisión por Facebook, el mandatario estatal se dirigió a los sinaloenses, y dijo: «Hemos tomado la determinación de permitir ya la venta de cerveza en expendios, en supermercados, lo mismo (para) licores y bebidas alcohólicas, a partir del día de mañana».

Incluso, atribuyó la decisión al buen comportamiento de los sinaloenses durante la celebración del Día de la Madre, que atendieron el llamado de las autoridades de no repetir lo ocurrido el Día del Niño; sin embargo, esta decisión generó críticas de parte de la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, y del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quienes advirtieron riesgos de que aumentaran la convivencia y los contagios, como finalmente ocurrió. Cientos de personas hacían filas durante horas en las agencias cerveceras para acaparar y revender.

El 19 de mayo, muy temprano, la gente acudió a los expendios. Foto: El Debate

Junio 1: Inicia la nueva normalidad en tiempos de COVID-19

Con el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia el 30 de mayo, el primer día de junio el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, habló de la importancia de que la población continuara con las mismas medidas sanitarias: quedarse en casa y, de salir, guardar sana distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial y lavarse frecuentemente las manos.

Ese mismo día, con los contagios al máximo nivel hasta ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador reanudó sus giras por estados del sur del país, con lo que contradijo el llamado del encargado de la pandemia, López-Gatell.

Para este día el número de contagios diarios a nivel nacional parecía estabilizarse, a pesar de los 90 mil 660 contagios acumulados y las casi 10 mil muertes, pero con el comienzo de la nueva normalidad la curva empezó su ascenso.

Para Sinaloa, que para esa fecha había superado los 3 mil contagios, la nueva normalidad provocó un repunte en los casos, a tal grado de que del 4 al 7 de junio ocurrió el mayor número de nuevas infecciones diarias y se formó una especie de meseta, con 286, 292, 273 y 278 casos, respectivamente.

Días después, el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas, reconoció que el repunte obedeció a la confusión generada por la nueva normalidad, pues mucha gente pensó que ya podía salir de casa y retomar sus actividades.

Ese mismo día, en una entrevista concedida a EL DEBATE, el gobernador Quirino Ordaz Coppel aseguró que la economía y las cuestiones sociales debían ser reactivadas sin miedo al coronavirus, pero con las medidas de prevención pertinentes. Advirtió que Sinaloa se reactivará [La vida sigue y Sinaloa se reactivará: Quirino Ordaz].

A partir del 1 de junio inició un programa se semaforización por entidades federativas, en el que, de acuerdo con el riesgo, los municipios podrían reanudar sus actividades económicas y sociales.

Desde mediados de mayo se había informado la existencia de 324 municipios de la esperanza en catorce estados, que podrían retomar sus actividades a partir del 18 de mayo, pero ninguno lo hizo debido a los riesgos de contagio.

Y aunque a partir del 1 de junio la federación dijo que varios estados podían iniciar sus actividades, los gobernadores de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas, de Jalisco, de Durango, de Michoacán y de Colima, «el Bloque de los 7», dijeron que tomarían sus propias decisiones.

La desinfección en espacios públicos y en el sector comercial ha sido frecuente en la entidad. Foto: Reforma

Junio 12: La OMS pide coherencia a mandatarios de Latinoamérica

Ante las versiones contradictorias sobre el manejo de la pandemia en varios países, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, pidió a los líderes latinoamericanos emitir mensajes coherentes para luchar contra la pandemia del COVID-19 en esta región.

«Los ciudadanos se sienten confundidos si escuchan diferentes mensajes, y hay que garantizar que tengan la mejor información posible para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a las comunidades», precisó.

Apenas un día antes, en México, el subsecretario Hugo López-Gatell criticaba la declaración del titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que sugirió a los países aplicar «test, test, test». Había sido una recomendación sin mayor calificación técnica ni pruebas que había causado daño a todo el mundo.

Michael Ryan dijo ese día (12 de junio) que México, con 130 mil contagios y cerca de 16 mil muertos, era en ese momento el séptimo país con más casos diarios y el tercero en fallecimientos por jornada, lo que calificó como «una situación realmente complicada».

En México han sido constantes las denuncias del personal médico por falta de equipo de protección. Foto: Reforma

Junio 30: COVID-19 podría repuntar en invierno

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió en la conferencia matutina de este martes que, de acuerdo con los pronósticos y las estadísticas, durante la época de influenza —en invierno— en México, los casos de coronavirus podrían tener un repunte en el país.

El subsecretario detalló que hasta el momento la curva de contagios en México se ha logrado controlar y lleva una tendencia a la baja; sin embargo, esto no es sinónimo de relajar las medidas de seguridad e higiene, y sobre todo de comenzar a salir de casa si no es necesario.

A la fecha, México ha superado los 226 mil contagios y casi alcanza los 28 mil decesos por COVID-19. Con estos números, su letalidad es del 12.3 por ciento, que lo ubica en la primera posición entre los países de América Latina.