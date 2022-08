A la que se le cayó el Metro, Sheinbaum, le encargan reforzar la Terminal 2: Lilly Téllez

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que limitará el número de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero también anunció que se reforzará la Terminal 2 porque tiene problemas estructurales.

El mandatario señaló que las obras de reforzamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez estarán a cargo del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum.

El argumento del jefe del Ejecutivo es que el gobierno federal está saturado con obras y los ingenieros militares tienen aún muchos pendientes por concluir, como el Tren Maya, sucursales del Banco del Bienestar o el aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo.

Tras el anuncio de López Obrador, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), antes de Morena, fue dura crítica con la decisión del Presidente

"A la que se le cayó el metro, le encargan reforzar la terminal dos", anotó en sus redes sociales la también comunicadora.

El mensaje de Lilly Téllez hace alusión al colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021, que dejó saldo de 26 personas muertas y decenas de lesionados.

A inicios del mes, la senadora panista se burló de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien difundió en Twitter un video en el que se le escucha interpretar una canción de Juan Gabriel mientras toca la guitarra.

"No se vale utilizar métodos de tortura en la carrera presidencial ¡yo sí juego limpio!", anotó Lilly Téllez, quien dice que aspira a a candidatura presidencial para 2024 por una alianza opositora.

Sheinbaum reforzará Terminal 2 de AICM

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador mencionó que las obras del reforzamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará a cargo de el gobierno de Sheinbaum.

Sobre todo la cimentación, porque tiene problemas estructurales y ya hay un proyecto con ese propósito, mencionó el tabasqueño.

López Obrador dijo que en el caso de los problemas estructurales de la Terminal 2 había dos opciones, una apuntalar para que se hiciera después una reparación de fondo, y otra intervención para mediano y largo plazo, "y optamos por la segunda porque está de por medio la seguridad de la gente".

"Conste que cuando hicieron esa terminal hablaron de que era para 50 años. No aguantó porque no la hicieron bien, pero no nos vamos a poner a ver eso, tenemos que garantizar la seguridad de la gente", abundó el Presidente.

Explicó que este mismo año iniciará el reforzamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, para lo cual se invertirán alrededor de 600 millones de pesos, que aportará la Federación.

"Nosotros estamos saturados y tenemos que dividirnos el trabajo, ayudarnos mutuamente, alivianarnos la carga de todos, ya no podríamos recurrir a los ingenieros militares, que es lo mejor que hay en construcción, está probado, en eficiencia, calidad, trabajo, tiempo de terminación de las obras, ahorros", expuso el mandatario.

Nosotros transferimos los fondo al aeropuerto de la ciudad y el gobierno de la ciudad lleva a cabo el proceso a partir de este año, expuso el Presidente sobre el proceso.

"Espero que antes de que finalice el año ya se haya terminado el proceso de licitación y se empiece a construir, es reforzar, básicamente".