"¿A qué juega el gobierno?": madre de Brandon, desaparecido tras colapso de Línea 12

Una mujer, cuya identidad se desconoce hasta el momento, afirma que no ha encontrado a su hijo, de 12 años de edad, quien venía en el convoy que cayó tras colapsar una trabe entre dos estaciones de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

El joven Brandon Giovanni Hernández Tapia, descrito por su madre como un joven alto, grande, boca delgada, tez blanca, se encontraba rumbo a casa tras regresar del Centro Histórico.

"Estoy buscando a mi hijo, hablé cinco minutos antes con él, me dijo que ya venía, que estaba en Periférico: no lo encuentro por ningún lado, en ninguna ambulancia, venía en el Metro", dijo la mamá de chico desaparecido.

Entre lágrimas, la madre de familia afirma en un video transmitido en redes digitales que ha pedido ayuda de las autoridades y las ambulancias para localizar al joven.

"¿De qué se trata? En Locatel no me proporcionan la lista de muertos, ¡dígannos si está vivo o está muerto! ¿De qué se trata, a qué juega el gobierno? Llevo toda la noche recorriendo media ciudad y en ningún lado está", reiteró la madre a medios locales.

Por otra parte, en Twitter circulan videos de civiles realizando levantamiento de escombros en la zona cercana a la caída del puente, donde se puede observar gente debajo de los escombros, pidiendo auxilio.

Piden ayuda para ubicar a menor

Tras la publicación, usuarios de la red social Twitter han realizado peticiones en dicha plataforma para que Brandon Giovanni pueda ser localizado.

"No sabe nada la mamá, son las 6:20 am. Viajaba con la pareja de la mamá, la pareja ya fue localizada pero el niño no. Iba en el metro URGENTE. Hagámoslo viral", se lee en uno de los tuits.

Hasta el momento, el canciller Marcelo Ebrard, indicó que se mantiene en total disposición para esclarecer lo sucedido, sosteniendo que "el que nada debe, nada teme".

Esto sucede luego de que la Jefa de Gobierno afirmara durante la conferencia diurna del presidente Andrés Manuel López Obrador que habrá peritajes y se pedirá auxilio a instituciones internacionales para localizar a los culpables