A quién aplica el incremento de 35% en tarifa de agua en la CDMX

CDMX.- No existen incrementos en términos reales en las tarifas de cobro de agua para el ejercicio fiscal 2022 y únicamente se aplicó un factor de actualización con base en la inflación, el cual se realiza cada año, aclaró este lunes la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina señaló que el incremento de 35 por ciento es aplicable solamente a aquellos usuarios con uso doméstico de las colonias enlistadas que consuman más de 60 mil litros por bimestre.

Apuntó que de acuerdo con el Código Fiscal de la Ciudad de México, dichas colonias tienen la clasificación del Índice de Desarrollo por Manzana en Sector Alto, lo que también se traduce en un número importante de usuarios de uso doméstico que consumen grandes volúmenes de agua, elemento considerado para su determinación.

La Secretaría de Administración y Finanzas destacó que el acuerdo se aplicó por primera vez en el ejercicio fiscal 2020, bajo criterios estrictamente técnicos.

La medida tiene como objetivo principal desincentivar el uso de agua potable para riego de áreas verdes y jardines durante la época de estiaje, principalmente en la zona poniente de la Ciudad, con la finalidad de que la zona centro y oriente puedan disponer de agua suficiente durante esta época del año, refirió la dependencia del gobierno capitalino.

"Se subraya que no se trata de una medida recaudatoria, pues solo es aplicable durante los tres primeros bimestres del año en los que las lluvias son muy escasas, la temperatura ambiente es alta y hay riegos agrícolas en la zona de Lerma, con disminución de caudales aportados a la ciudad", sostuvo.

"Y únicamente si se supera el límite de consumo señalado, por lo cual los usuarios que no rebasen dicho consumo no serán afectados".

Administración y Finanzas reafirmó su compromiso para aclarar cualquier duda y garantiza un uso honesto, austero y responsable de los recursos de la ciudad, en beneficio de todas y todos.

Falso, no hay incremento: Sheinbaum

Ayer domingo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que no han subido las tarifas del agua.

"Lo que se está aplicando es algo que hubo desde el 2020, que es un incremento en ciertos lugares para evitar el desperdicio del agua, pero fue desde hace tres años; entonces, no hay ningún incremento en las tarifas del agua, eso es muy, muy importante que todos lo sepan", manifestó laa mandataria capitalina.

Este lunes, la alcaldesa de la Ciudad de México reiteró advirtió que es falso que haya un cambio en las tarifas por el servicio de agua en la capital, luego que alcaldes de oposición acusaron de revanchismo político.

En conferencia de prensa, en la que anunció las obras de infraestructura para este año, Sheinbaum afirmó que en términos reales, las tarifas para 2022 son las mismas que hace tres años.

"No hay cambio en las tarifas del agua, para toda la ciudadanía, no hay ningún cambio, en términos reales, son exactamente los mismos montos, así que no se dejen llevar por falsas noticias", subrayo Sheinbaum.

"No hay cambio, eso es muy importante, en términos reales son exactamente las mismas tarifas de agua que tienen desde 2020".