A un año de la tragedia en Línea 12 del Metro CDMX, AMLO tapa a culpables: Ricardo Anaya

Mañana se cumple 1 año de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador tapa a los culpables, aseguró este lunes el panista Ricardo Anaya.

Él sabe que su “Reforma Electoral” no pasa, pero “Desaparecer al INE” es el nuevo capítulo de su serie “LOS DISTRACTORES”, abundó el pansta a través de un video mensaje en sus redes sociales.

"No a su reforma. No más distractores. ¡Castigo a los culpables de la L-12!mañana se cumple un año de la tragedia de la línea 12 del metro y que hace lópez obrador nos saca el nuevo capítulo de su serie", apuntó el líder nacional del PAN.

A un año de la tragedia, expuso el exdiputado federal, dónde están los responsables, como son de Morena, los están tapando, los están protegiendo.

"Ahora resulta que no hay culpables, nadie ha sido sancionado y como López Obrador no quiere que se hable de la Línea 12, qué hizo, lo de siempre, sacar el nuevo capítulo de su serie. La serie se llama: los distractores, y lleva ya varios capítulos", comentó Anaya.

Citó como ejemplo la rifa del avión sin avión, la consulta para enjuiciar expresidentes para luego no enjuiciar a ninguno, "el circo" de la revocación de mandato, cuánto gana Carlos Loret de Mola y la campaña para linchar a diputados.

"Y ahora para que no se hable de la Línea 12, exactamente a un año de la tragedia, sale el nuevo capítulo, el nuevo capítulo es una reforma que pretende desaparecer al INE, y claro que este actor de los distractores, que se llama Andrés Manuel, sabe perfectamente que esa reforma no va a pasar porque acabar con el INE sería acabar con la democracia", dijo.

Anaya destacó que López Obrador propone algo tan absurdo como desaparecer al INE para distraer a la población de los verdaderos problemas del país, de la violencia, el aumento en los precios, los feminicidios, la falta de medicinas.

"Para que no hablemos de la negligencia criminal de la Línea 12", que las víctimas siguen sufriendo y que los usuarios todos los días siguen padeciendo.

Que el Presidente deje de proteger a los responsables que nos diga qué pasó en la Línea 12 y que se sancione a los culpables, advirtió Ricardo Anaya, acusado por la Fiscalía General de la República de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Antimonumento por fallecidos en Línea-12

Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México colocaron este lunes un antimonumento en las avenidas de Reforma y Bucareli, en memoria de las 26 personas fallecidas por el colpso de un tramo de la Línea 12 del Metro, el 3 de mayo de 2021, y evitar que se quede en el olvido como le apuesta Morena.

Andrés Atayde Rubiolo, dirigente del PAN capitalino, acompañado por la senadora Kenia López Rabadán y de diputados locales, señaló que la colocación del antimonumento busca honrar la memoria de las familias y las víctimas.

Pero sobre todo para no olvidar que fue la opacidad, la corrupción y negligencia de Morena los responsables de esa tragedia, sostuvo el líder albiazul.

“A casi un año del desplome de la Línea 12 del Metro, no hay justicia para las víctimas y sus familias, no hay resultados, ni mucho menos culpables. Solo hay olvido, encubrimiento y opacidad por parte del gobierno morenista de la Ciudad de México. Nosotros no los olvidamos y por eso hoy nos encontramos aquí para honrar la memoria de los 27 fallecidos y evitar su olvido”, expresó.