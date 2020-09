AMLO destaca reducción de homicidios en CDMX por gobierno de Sheinbaum

CDMX.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México destacó que el Gobierno de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum ha logrado reducir los homicidios a casi la mitad desde que inició su administración.

Durante la rueda de prensa para supervisar los avances de la obra de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el presidente de México explicó que hay una reducción de homicidios de seis a tres diarios, desde finales del 2018 hasta la fecha.

Enfatizó que gracias al Gobierno de Claudia Sheinbaum se ha logrado garantizar la paz, tranquilidad y seguidad en la Ciudad de México.

"Cuando tomó posesión la jefa de gobierno, los homicidios en la ciudad habían llegado a una cifra de 6 homicidios diarios; y en el tiempo que lleva Claudia, esta cifra se ha reducido, ha disminuido a casi la mitad por el trabajo que está haciendo el gobierno de la ciudad en materia de garantizar la paz y la tranquilidad al pueblo de México, en este caso a los capitalinos", explicó.

"Ya vamos a seguir, garantizando la paz y la tranquilidad en México", agregó el presidente de México.

Respecto a la pandemia de Covid-19, Andrés Manuel López Obrador mencionó que "Esta pandemia que azota en todo el mundo, a nosotros nos está tratando mejor" durante su discurso al finalizar un recorrido de supervisión junto a Clauda Sheinbaum.

Asimismo, López Obrador agradeció a los empresarios y ciudadanos por apoyar en la contingencia del coronavirus, y a los dueños de hospitales privados para atender personas con diferentes padecimientos, para de esta manera liberar camas de Covid-19.

Destacó que la pérdida de empleos en abril, mayo y junio a causa de la pandemia de Covid-19 se detuvo, y por el contrario durante agosto y septiembre ya suman aproximadamente 120 mil empleos recuperados en México. "Va mejorando la economía y vamos hacia la normalidad en las actividades productivas", agregó.

"Hemos logrado que no falte el presupuesto para pensiones a adultos mayo, pensionas a niños y niñas con discapacidad. Que no falten las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Que se siga apoyando al campo; que coman los que nos dan de comer", mencionó que el programa de bienestar ha permitido que no haya crisis de consumo para que la gente tenga para comprar lo básico

Respecto a la supervisión de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que conectará a Muxcoac y Observatorio, el presidente de México informó que la obra lleva un avance del 85 por ciento y será inaugurada a finales del 2022.

Para concluir, Andrés Manuel López Obrador pidió un minuto de silencio para las personas fallecidas por Covid-19 en el país, además ofreció aplausas para los trabajadores de la salud que continúan en la batalla contra la enfermedad.