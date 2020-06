AMLO mandó a realizar una "limpia" en el departamento del Palacio Nacional

CDMX.- Durante la noche fue exhibido el interior del departamento en el que vive el presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia en el Palacio Nacional, donde mencionó que tuvo que mandar a hacer "una limpia" antes de mudarse

Las imágenes fueron captadas durante la transmisión de la cuarta entrega de la entrevista realizada al Mandatario por el productor Epigmenio Ibarra.

En una de las tomas, se aprecia una estancia con sala, comedor, un pasillo y obras de arte colgadas en las paredes.

Sentados en la mesa, se muestra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, donde hablaron sobre la decisión de vivir en el histórico recinto.

Mesa y sillas donde fue realizada la entrevista / Foto: Reforma

En la conversación, AMLO reveló que al igual que la silla presidencial, tuvo que mandar a hacer una "limpia" con incienso al departamento antes de habitarlo.

Enrique Peña Nieto lo invitó al Palacio Nacional

Relató que tras ganar las elecciones, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, lo invitó al Palacio Nacional para dialogar y fue él quien le mostró el departamento que, en ese entonces era ocupado por el Estado Mayor Presidencial.

"Yo lo propuse desde la primera campaña, desde el 2006, dije que si ganaba iba yo a vivir en Palacio como vivió y murió el Presidente Juárez, lo considero un acto simbólico, histórico, es un homenaje al político que más admiro. Entonces, hubo muchas críticas en ese entonces, que cuando nos hicieron el fraude que yo estaba empeñado, obcecado con poner mis prendas íntimas colgarlas aquí en Palacio y que por eso no aceptaba yo el resultado"

Recordó AMLO.

"Luego, en la campaña del 12 lo mismo, prometí que iba yo a vivir aquí. Me llevó todo este tiempo, que no fue poco, convencer a Beatriz. Cuando la gente decide que yo gobierne, en el 18, la primera entrevista que tengo con el Presidente Peña, siendo yo Presidente electo, vengo aquí a Palacio, porque él, conociendo mi forma de pensar, no me invita a Los Pinos, me invita Palacio a platicar con él y en esa ocasión, terminando de conversar, terminando la entrevista me dice, mire: le quiero mostrar algo, venga y ya caminamos del despacho presidencial para acá"

Mencionó en la entrevista.

"Todo esto lo tenía el Estado Mayor Presidencial, toda esta sala de Palacio. Me dice: venga, le quiero mostrar y me muestra este departamento que existía, yo no sabía, yo creo que la mayoría de los mexicanos tampoco. Este departamento lo había arreglado como lo había construido, instalado, equipado, Felipe Calderón, desde que llegó y lo mantuvo el Presidente Peña. Entonces me dio gusto porque dije: pues aquí vamos a vivir".

Beatriz Gutiérrez Müller explicó que, una vez a la semana se trasladan a su casa ubicada en Tlalpan.

Andrés Manuel López Obrador refirió que le gusta vivir en el Palacio Nacional, ya que esto le permite dormir un poco más antes de levantarse a primera hora para encabezar la reunión del gabinete de Seguridad Nacional, agregó que "esta es su casa y que esta contento de estar aquí".

