AMLO prevén que pico de contagios de Covid-19 en CDMX dure hasta el 20 de mayo

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el pico de contagios de coronavirus en la Ciudad de México puede durar hasta el 20 de mayo.

Planteó que la proyección es que luego de esa fecha comiencen a bajar los contagios e inicie el descenso de la pandemia.

"Anoche tratamos en la reunión de Salud que en la Ciudad de México estamos en la fase de mayor contagio, estamos en el pico, esto, según nos informaron, puede durar hasta el día 20 del mes, desde ahora hasta el 20 de mayo", afirmó.

"La proyección es que a partir de ahí empiece a bajar el número de contagios y ya el descenso de la pandemia, en el caso de la Ciudad de México, porque como lo han dicho los especialistas, cada región tiene sus características y se ha hecho un trabajo así regional".

En ninguno de los 5 sitios con más contagios, QR, CDMX, Tabasco, Sinaloa y BC, han faltado camas ni ventiladores. Foto Agencia Reforma

El Mandatario federal pidió continuar con la "disciplina" y seguir al "pie de la letra" las recomendaciones porque "ya falta poco".

Ya vamos a salir, ya se ve la luz al final del túnel", indicó.

Agregó que en ninguno de los 5 sitios con más contagios, QR, CDMX, Tabasco, Sinaloa y BC, han faltado camas ni ventiladores ni especialistas.

AMLO dedicará canción de Juanga a Madres

El Presidente pidió enviarles un mensaje a las Madres el 10 de Mayo, pues no se puede estar con ellas por la sana distancia, y dijo que él les dedicará una canción de Juan Gabriel.

"Acerca del Día de las Madres, bueno, que cuidemos a las mamás, a las madrecitas y que nos cuidemos todos, ya va a haber tiempo de apapacho, ya va a haber tiempo de apapacho, ahora que les enviemos un saludo, les grabemos un mensaje los hijos, hijas, nietos, en fin, todos, pero con sana distancia, ya va a haber tiempo", dijo.

"Yo de una vez les adelanto que con mi esposa vamos a enviar un saludo, no sé qué ella vaya a decir pero yo si voy a ofrecer algo, ya sea con un casette. ¿Ya no hay verdad? O un video, pero precisamente les voy a decidar una canción que me gusta mucho de Juan Gabriel que se llama 'Amor Eterno'. De una vez les invito para que la mañana del domingo la escuchen".

