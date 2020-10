AMLO responde a Francisco Martín Moreno por su amenaza de "quemar a morenistas"

Ciudad de México.- Tras las supuestas amenazas del escritor Francisco Martín Moreno, él mismo pidió disculpas después decir a modo de "metáfora" que quemaría vivos a los morenistas en el Zócalo y ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador respondió a esta querella con una cita de 2017 donde hablaba de la mala reputación que posía el escritor.

El presidente AMLO habló con "preocupación" de las amenazas cuando el ambiente político acaece con manifestaciones contra su administración por parte del grupo FRENA que ha tomado las calles de la CDMX en los últimos días.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas”, señaló López Obrador y recordó el fragmento de un poema atribuido a Martin Niemöller.

Seguido de esto, el mandatario citó un poema en el que celebraba la lucha de la protestas en la historia; sin embargo el presidente ha sido sumamente critricado por sus comentarios que demeritan los motivos de protesta del grupo FRENA.

Respuesta de AMLO a Francisco Martin Moreno. Twitter

“Cuando los nazis buscaron a los comunistas / me callé / porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas / me callé / porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos / no protesté / porque yo no era católico. //Cuando me buscaron a mí / ya no había nadie / que pudiera protestar”, escribió el Presidente.

“No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí”, agregó López Obrador en redes sociales.

El escritor Francisco Martin Moreno tuvo que disculparse por su supuesta amenaza a los simpatizantes del presidente. AFP

A través de redes sociales, el escritor Francisco Martín Moreno compartió su participación completa en un programa de radio y acusó que se difundió una versión “dolosamente editada” de su análisis sobre la desaparición de los fideicomisos públicos, que, dijo, constituye un atentado contra la nación.

El escritor alega que en la totalidad de sus dichos refería el análisis en el que el que se escuchaba proponer "que si se pudiera regresar a la época de la inquisición, yo colgaba a cada uno, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino”.