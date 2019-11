AMLO responde de manera épica al polémico saludo que le mando Alex Lora

CDMX.- Hace algunos días el artista, Alex Lora, mandó un mensaje bastante polémico al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus conciertos. Ante esto el mandatario a dado una épica respuesta.

La respuesta de AMLO fue que el no escucha rockeros conservadores como el Tri, y que prefería escuchar la música de otros artistas con otra concepción ideológica como John Lennon.

Los rockeros que me gustan no son conservadores, pero sigo escuchando a John Lenon

Algunas personas tacharon la acción de Alex Lora como grosera y negativa pues lanzaron insultos y porras en contra de López Obrador. Otras personas lo ven como simplemente libertad de expresión.

Me comeré un gansito y no va decir recuérdame, va a decir me canso ganso.Le mandaremos un saludito. Que se oiga hasta el Zócalo, que se oiga hasta Palacio Nacional", expresó el cantante durante su presentación en el Columbus, en Estados Unidos.