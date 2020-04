AMLO sigue renuente a usar cubrebocas

Ciudad de México.- En medio de la fase tres de la contingencia por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que seguirá sin usar cubrebocas.

En la conferencia mañanera de este 29 de abril, AMLO explicó que su renuencia se debe a las recomendaciones hechas por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Médico, Hugo Lopez- Gatell.

No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya la ha dado, y pídansela, entonces yo hago caso”, aclaró.