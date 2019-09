Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo: manifestantes en CDMX

CDMX.- Exigieron que se garantice seguridad para las mujeres, ante la ola de feminicidio que ha ido al alza en toda la república, así como la despenalización del aborto en todo México.

No le compete a la iglesia, no le compete al Estado, no le compete al patriarcado, por eso estamos exigiendo aborto legal y seguro para todo México

Exclamó una de las miles de mujeres se manifestaron en Ciudad de México, para exigir la legalización del aborto en todo el país, por ser el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en El zócalo de dicha ciudad, a micrófono abierto, en la última parte de la marcha denominada 28s.

En el sitio permaneció el sentido separatista, por lo que las mujeres negaron el acceso a cualquier hombre que quería entrar a grabar, o a tomar fotos al grupo.

Varios hombres les chiflaban de modo lascivo a las féminas desde las ventanas más altas de los restaurantes, mientras ellas realizaban pintas y rompían los vidrios de los bancos y restaurantes más cercanos a ellas.

El contingente inició su recorrido en el Monumento a la madre, en donde convocaron a organizarse en redes sociales, alrededor de las 15 horas, posteriormente, se unificaron poco a poco hasta convertirse en Unidad.

Los ánimos se intensificaron cuando en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, en la zona del Metrobús, le prendieron fuego a un par de edificios históricos, y fue ahí, en donde la policía accionó sus dispositivos con fuego para alejar a las mujeres.

Gritaban las manifestantes.

Algunas de las chicas se dieron a la tarea de rociar las banquetas, los teléfonos públicos y las paradas de Metrobús, con spray y láminas predeterminadas con mensajes, como: “aborto legal”.

Al llegar a Bellas Artes, las mujeres hicieron una parada para que hablara Yesenia Zamudio, proveniente de Ciudad de México, quien acudió a la marcha, para exigir sus derechos y los de su hija María de Jesús, de 19 años de edad, quien fue asesinada por un profesor que, pese al hecho, y de acuerdo con Zamudio, aún imparte clases en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional, en donde estudiaba la joven.

En su mensaje, se percibió un clima de solidaridad con ella y con las exigencias; algunas manifestantes lloraron y se abrazaron, dado que se refirió a la necesidad de que, las mujeres tengan que vestir diferente para salir a la calle, por la inseguridad, por ejemplo.

El feminicidio, ocurrió el 16 de enero de 2016, en un edificio ubicado en la colonia Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero. Zamudio aseguró que, las autoridades van a consignar al feminicida.

Yo vengo a todas las marchas feministas, porque soy mujer y porque también defiendo mis derechos. A la doctora Claudia Sheinbaum, si no me da solución al caso de mi hija, le vamos a rayar toda la ciudad, le vamos a destruir toda la ciudad, porque a nosotras nos destruyeron nuestra vida y a ella no le incómoda en su día porque no ha perdido nadie, porque no le asesinaron a sus hijas, a mi sí, Voy a ser la madre más incómoda de toda la ciudad, le vamos a destruir todo si no nos brinda seguridad