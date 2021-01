Abuelitos salen a la calle a pedir trabajo luego de perder su empleo como "cerillitos"

Ciudad de México.- Tras estar 10 meses sin empleo, Don Rafael, quien trabajaba como "cerillito" en una tienda de autoservicio, se vio en la obligación de pedir en los semáforos de la CDMX, más que cooperaciones voluntarias de los capitalinos, una oportunidad para que le den trabajo de lo que sea. Así como él, hay decenas de adultos mayores que han optado por salir a las calles enfrentándose al riesgo de contraer el Covid-19.

En entrevista con El Universal, el hombre entrado en años comentó que al estar dentro del grupo de más alto riesgo de complicaciones al contagiarse del SARS-COV-2, los centros comerciales tomaron la decisión de prescindir de sus servicios como empacadores de los productos con el objetivo de salvaguardar su salud e integridad física. No obstante, al verse retirados de sus puestos de trabajo, también vieron recortado su sustento de vida.

En su intervención con el periódico previamente referido, el anciano afirmó estar consciente de que saliendo a las calles todos los días están exponiéndose al contagio del virus, sin embargo, señaló que no les queda otra opción, puesto que si no hacen eso no pueden llevar el sustento a sus casas y, por ende, se arriesgan a morir de hambre.

Debido a la apretada situación en la que las personas adultas mayores se han visto luego de ver recortados sus ingresos, esenciales para mantener a sus familias y a su propia persona, ellos han tomado la iniciativa de salir a las calles y pedir a las personas, no dinero, sino que les den tareas con las que ellos puedan recibir una bonificación por hacerlas, de acuerdo a lo expresado por Don Rafael.

