Aclara Monreal que aún no hay fecha para la regulación de cannabis

CDMX.- El Senado no apresurará la dictaminación sobre la regulación del cannabis, explicó el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena.

"Aún no hay nada seguro. No adelanto vísperas porque es una legislación muy importante y no quiero aventurarme a emitir una opinión que luego resulte fallida", aclaró.

Monreal, también presidente de la Junta de Coordinación Política, calculó que la reforma podría ser aprobada antes del 30 de abril, cuando vence el plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo pronto, el zacatecano señaló que la Comisión de Justicia deberá buscar el consenso con todos los grupos parlamentarios para su aprobación.

El senador informó que el dictamen se empezará a discutir en los próximos días, una vez que inicie el periodo de sesiones.

Reveló que, aunque ya hubo un ejercicio de Parlamento Abierto, el Senado sigue atendiendo las opiniones de la sociedad civil.

"Hay quienes no están en favor incluso de la legislación en esta materia, entonces todo eso tenemos que recogerlo y plasmarlo en la voluntad que se exprese sobre el dictamen", expresó.