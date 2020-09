Activistas queman mobiliario y toman las instalaciones de la CNDH, CDMX

CDMX.- Durante esta mañana presuntas integrantes del Colectivo "Ni Una Menos", tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y quemaron mobiliario.

Los hechos se registraron en la Colonia Centro y comenzaron a lanzar mobiliario a la calle para quemarlo, cabe señalar que desde el miércoles, las mujeres se resguardaron en el balcón de la sala de juntas del edificio ubicado en la calle República de Cuba número 60.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Supuestamente, entre las manifestantes se encuentra Silvia Castillo, madre de Alan, un joven que fue asesinado y calcinado en San Luis Potosí y Marcela Alemán, madre de una niña que fue abusada también en el mismo estado.

Las manifestantes exigen respuesta a las autoridades para hacer justicia y detener a los culpables.

Mencionan que las feministas no son familiares de los desaparecidos / Foto: Especial

Desde los balcones de la sede que fue tomada ayer, lanzaron los muebles como sillas, lámparas y papeles rotos.

"¿Vieron cómo se les rompieron las patas a esa silla? ¡A mi hija así me la aventaron! ¡Dicen que ella misma se aventó de cabeza, pero es mentira, a ella se le rompieron las piernas! ¡Así me la aventaron, sólo por decirle que no a un maldito!"

Gritó Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes, estudiante del IPN asesinada en el año de 2016, quien fue lanzada desde un quinto y hasta el momento no se le ha castigado al culpable.

Las mujeres exhibieron la comida refrigerada y el café gourmet que halaron en la CNDH, con cárteles, mantas y gritos exigen a las autoridades que se detenga la violencia contra las mujeres y gritan desde el balcón que no mienta en sus informes, ya que señalan que la violencia contra las mujeres esta creciendo.

También puedes leer:

Rescatan a anciano que fue encerrado en una caja por su hija en Celaya, Guanajuato

Proponen castración química en casos de abuso a menores en Puebla