Acusa PAN a Sheinbaum por hacer "política de oídos sordos" tras Tercer Informe

El Partido Acción Nacional (PAN), en su representación en la Ciudad de México, señaló que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha ignorado las voces y propuestas de la oposición, por lo que su postura continuará siendo crítica.

“No apoyaremos monólogos triunfalistas, ni visiones de ciudad color de rosa. Reconoceremos lo que se haga bien, pero señalaremos lo que esté mal; seguiremos haciendo propuestas en beneficio de las y los capitalinos, a pesar de la política de oídos sordos a la que nos hemos enfrentado los últimos tres años”, afirmó Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente del PAN en la CDMX

Ernesto Sánchez afirmó que como primera fuerza de oposición en la ciudad, el PAN no será comparsa ni testigo silencioso del gobierno local, porque un gobierno democrático y republicano, debe ser capaz de escuchar y conciliar con quienes incluso, no formen parte del mismo proyecto político.

“Nadie debe temer a la crítica, sobre todo cuando es constructiva y va acompañada de propuesta. Nadie es perfecto y todo es perfectible, negarse a escuchar y debatir con quienes opinan diferente por filias o fobias partidistas, solo demuestra la soberbia de un gobierno que es incapaz de escuchar, trabajar y gobernar para todas y para todos”, aseguró el presidente panista.

Luego de escuchar el Tercer Informe de la doctora Claudia Sheinbaum, el dirigente coincidió en que no es momento de futurismos por lo que confió en que la mandataria cumpla su palabra de hacer a un lado su agenda política personal y dedicar a trabajar en favor de las y los capitalinos.

“Faltan tres años de gobierno, aún hay muchos pendientes, no todo está bien, así lo demostraron las y los capitalinos que optaron por un cambio el pasado 6 de junio; ojalá y ahora sí escuche y gobierne para todas y todos”, destacó Sánchez Rodríguez.

Destacan mal gobierno

La diputada María Gabriela Salido Magos fue la encargada de emitir el posicionamiento del PAN ante el Tercer Informe de Sheinbaum, ante lo cual señaló diversos puntos en los que apuntó la falta de acciones y reacción por parte de las autoridades.

"Una administración con pésimo manejo de la pandemia y una historia de negligencia y corrupción en el Metro: así recibimos hoy a la Jefa de Gobierno en el Congreso CDMX con motivo de su 3er Informe", publicó en redes sociales la legisladora.

En su intervención, Salido lamentó la falta de voluntad y apertura política por parte de la la jefa de Gobierno por la negativa a las reuniones con los alcaldes de la Unión de Alcaldías de la CDMX, conformada por personas electas de la oposición, por lo que pidió voz para todas las personas.

"No podemos hablar de democracia sin no se reconoce el contraste y la diferencia de ideas, no podemos hablar de pluralidad si no hay cabida para las voces de todas y todos los que formamos esta sociedad", aseguró en la tribuna la panista.

La diputada panista lamentó la falta de apertura y pidió voz para todas las personas

Leer más: 'Frágil', gobierno de Claudia Sheinbaum en CDMX: diputada panista en Tercer Informe

Además. tachó de "frágil" la administración actual de la científica al asegurar que se encuentra en el "ocaso" de sus seis años de mandato.