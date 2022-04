Acusa vecino de la Álvaro Obregón de tortura a policías de la PBI; lo habrían retenido 5 horas

Tras ser detenido en la alcaldía Álvaro Obregón, Francisco Alvarado acusó a los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la CDMX, adscritos al programa Blindar ÁO, que lo detuvieron, de haberlo torturado.

En conferencia de prensa, el vecino de la colonia Belén de las Flores afirmó haber sido aprehendido por los policías tras grabar la demolición de un muro de su vivienda, que propiciaría la inundación de ésta, así como protestar contra dicha obra.

Tras ello, acotó, los uniformados lo habrían detenido, cubierto con una bolsa la cabeza y golpeado, reteniéndolo durante más de cinco horas, sin siquiera indicarle por qué lo arrestaban.

"Grabar las afectaciones a mi muro, ese fue mi gran delito y por lo que abusaron de mí 12 policías bancarios que no me explicaron el delito a perseguir", afirmó.



En tanto que Valentina Batres, diputada local de Morena, añadió que los policías no pudieron remitirlo al Ministerio Público por robo, como pretendían, por no haber podido acreditar el delito, por lo que lo trasladaron al juzgado cívico, donde tampoco habrían concretado la falta.

Tras ello, Francisco habría sido llevado a la alcaldía Miguel Hidalgo, a pesar de que todo ocurrió en la Álvaro Obregón, acusándolo ahí de alterar el orden público, cambiándolo de patrulla e iniciando con los ataques.

En tanto que hasta el momento la Alcaldía Álvaro Obregón únicamente indicó, a través de su cuenta de Twitter este martes “fue detenido “Francisco N” por faltar a un ordenamiento de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establecida en el Artículo 27, Fracción III; y trasladado al juzgado cívico de Miguel Hidalgo 5 donde fue presentando”.

Mientras tanto, el Artículo 27, Fracción III de la ley referida por el gobierno de la demarcación marca como infracción contra la tranquilidad de las personas el “producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud”.

Ya arman algo

Asimismo, durante la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por la morenista Valentina Batres, Francisco Alvarado anunció que ya presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) una denuncia por abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública y robo de su celular y reloj, contra los 12 policías de la PBI que lo detuvieron este martes.

Mientras que, por último, la diputada de Morena aprovechó para afirmar que la Policía de la Álvaro Obregón, conformada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no cumple con la ley, remarcando la que calificó de detención arbitraria, y exigió a la alcaldesa de la AO, Lía Limón, cesar con su estrategia de seguridad, pues aseguró que se caracteriza por los abusos.